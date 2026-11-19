Κόντρα μεταξύ του Κώστα Μπακογιάννη και του Χάρη Δούκα ξέσπασε λόγω του ποσού που αιτήθηκε για χρηματοδότηση ο Δήμος Αθηναίων, σχετικά με την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Το ζήτημα έθεσε πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, ενώ σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

«2,8 εκατομμύρια ευρώ με διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα»

«2,8 εκατομμύρια ευρώ με διαδικασίες που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα» αναφέρει αρχικά ο Κώστας Μπακογιάννης και συνεχίζει: «Ο Δήμος Αθηναίων αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους. Στηρίξαμε το αίτημα γιατί το έργο είναι ζωτικής σημασίας και όσο είναι ο δρόμος κλειστός η Πλάκα ασφυκτιά. Ζητήσαμε όμως να δούμε τη μελέτη. Το ποσό μάς φάνηκε υπερβολικό. Με τόσα χρήματα αποκαθιστάς τρία σπίτια, όχι μόνο ένα.

Πώς προέκυψαν λοιπόν τα 2,8 εκατομμύρια; Χθες, στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος απάντησε ότι την εκτίμηση την έκανε “η εταιρεία”. Ποια εταιρεία; Η ίδια που κλήθηκε να μαζέψει τα μπάζα και να διευκολύνει τις έρευνες. Η ίδια εταιρεία που, κατά τον δήμαρχο, θα εκτελέσει και το έργο των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Δηλαδή, τη μελέτη στην οποία βασίστηκε το επίσημο αίτημα του δήμου δεν την εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μια ιδιωτική εταιρεία! Και ποια εταιρεία; Η ίδια στην οποία ο δήμαρχος έχει αποφασίσει εκ των προτέρων να αναθέσει απευθείας το έργο χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία! Πρώτα βρήκαν ποιος θα το κάνει. Μετά τον ρώτησαν πόσο θα πάρει. Όλα αυτά στα λόγια. Χωρίς έγγραφα, χωρίς καμία ανάρτηση στη Διαύγεια.

Ο νόμος, βέβαια, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπει ότι η μελέτη πρέπει να εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ή από μελετητή στον οποίο έχει ανατεθεί επίσημα η εκπόνησή της, πάντοτε με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Προβλέπει επίσης ότι, κατά κανόνα, η ανάθεση ενός έργου γίνεται έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμη και για το κατεπείγον, ο νόμος προβλέπει διαδικασία διαπραγμάτευσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εμπόδιζε λοιπόν τον δήμο να καλέσει τρεις εταιρείες να δώσουν προσφορά για έργο αντί να απευθυνθεί σε μία μόνο;».

Και καταλήγει: «Αυτά όμως δεν αφορούν τον δήμαρχο, ο οποίος, επικαλούμενος την ανάγκη για επίσπευση, θεωρεί πως μπορεί να παραβιάζει κάθε έννοια διαφάνειας και νομιμότητας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος. Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους Δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια. Υ.Γ. Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ που περιέχει την τεκμηρίωση των ποσών από το ΥΠΕΣ. https://t.co/xmIqtnyoBC — Haris Doukas (@h_doukas) November 19, 2026

Δούκας: «Άσχετος και επικίνδυνος»

«Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος» απάντησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές» τονίζει ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στο X.

Και συμπληρώνει: «Ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους Δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων παραθέτει στην ανάρτηση του και link από τον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο -όπως λέει- περιέχει την τεκμηρίωση των ποσών από το Υπουργείο Εσωτερικών.