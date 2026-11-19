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Για την επιστροφή στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, με τελευταία εκείνη της Νίνας Κασιμάτη, μίλησε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της «επιστροφής» αρκεί τα συγκεκριμένα πρόσωπα «να υπηρετούν τις αρχές και τις αξίες του κόμματος».

«Με ξέρετε χρόνια τώρα, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τι θα πει ο ένας ή άλλος κάθε φορά- έχω άλλωστε ακούσει τόσα», δήλωσε ο κ. Παπανδρέου στο ραδιόφωνο Meganews.

«Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι να υπηρετούνται οι αξίες, οι αρχές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Και στις εκλογές», πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «ανάχωμα» στις κυβερνητικές πολιτικές «που κάθε άλλο παρά υπηρετούν τους πολίτες», ενώ για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών υποστήριξε ότι μπορεί να γίνουν στη βάση του προγράμματος.

Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, υποστήριξε ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή».

Αναφερόμενος στις μετεκλογικές εξελίξεις και στα ενδεχόμενα διλήμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Γιώργος Παπανδρέου εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τις πολιτικές αντοχές για να ανταποκριθεί ακόμη και σε μια παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντέξει και σε τρίτο γύρο».