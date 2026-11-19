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Δύο άτομα αποκόμισαν λεία σχεδόν 95.000 ευρώ από τις διαρρήξεις που έκαναν σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών φέρεται να πραγματοποίησαν σειρά κλοπών και διαρρήξεων αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και μία 28χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, μετά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η δράση τους φέρεται να εκτείνεται από τον Φεβρουάριο έως και τον περασμένο Ιούνιο. Σε αυτό το διάστημα αποδίδονται στους δύο συνολικά οκτώ περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες: τέσσερις ολοκληρωμένες κλοπές και τέσσερις απόπειρες.

Από τις τέσσερις διαρρήξεις αφαιρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 95.000 ευρώ, ποσό που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.