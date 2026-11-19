Έντονη συναισθηματική φόρτιση επικράτησε στη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητέρας της, η οποία δήλωσε πως ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των τριών βρεφών, ακόμη και αν αυτός είναι η ίδια της η κόρη. Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση της 25χρονης κατηγορούμενης, η οποία ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία.

Η ένταση, τα κλάματα και η ολιγόλεπτη διακοπή της δίκης

Η ένταση σημειώθηκε όταν η πρόεδρος της έδρας ρώτησε τη μάρτυρα για ποιον λόγο είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. «Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών», απάντησε η μητέρα, διευκρινίζοντας, έπειτα από σχετική ερώτηση, πως εννοεί «οποιονδήποτε κι αν είναι», ακόμη και την Ειρήνη, τους ιατροδικαστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύψει ότι ευθύνεται.

Η αναφορά στην κόρη της προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση στην κατηγορούμενη, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει, και το δικαστήριο διέκοψε για περίπου δέκα λεπτά, πριν συνεχιστεί η εξέταση της μάρτυρος.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η εισαγγελέας επέμεινε στις υποψίες που φέρεται να είχε εκφράσει η μητέρα σχετικά με πιθανή εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των βρεφών, ζητώντας να εξηγήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια για την προστασία των παιδιών, εφόσον θεωρούσε ότι ενδέχεται να κινδυνεύουν.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο τα ιατροδικαστικά πορίσματα δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια, γεγονός που, όπως ανέφερε, δεν της επέτρεπε να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό ή να έχει σαφή εικόνα για το τι είχε συμβεί.

Ερωτήματα τέθηκαν και για όσα φέρεται να είχε αναφέρει στην αστυνομία. Η μητέρα της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι κατά την κατάθεσή της είχε εκφράσει το ενδεχόμενο η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά, ζητώντας από τους αστυνομικούς να εξετάσουν προσεκτικά την υπόθεση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στην καταγεγραμμένη κατάθεσή της, στοιχείο που προκάλεσε νέα αντιπαράθεση στο δικαστήριο.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της Ειρήνης Μουρτζούκου, στις οικογενειακές τους σχέσεις και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε η κατηγορούμενη, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε η ίδια τους θανάτους των τριών βρεφών, για τους οποίους η κόρη της βρίσκεται στο εδώλιο.