Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου προς όφελος χωρών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια κοινή «Διακήρυξη Ειρήνης» που δημοσίευσαν τα κινεζικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης έπειτα από την ιστορική τριμερή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα.

Οι τρεις ηγέτες «επιβεβαίωσαν τη σημασία των σταθερών ροών ενέργειας», ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι τρεις αρχηγοί κρατών επιβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί, και οι τρεις χώρες θα διεξάγουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την πρόληψη της πυρηνικής διάδοσης, σύμφωνα με το Xinhua.

Αναλυτικά τα κοινά συμπεράσματα

Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη θεμελιώδη αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, προς όφελος όλων των εθνών. Επαναβεβαίωσαν τη σημασία της σταθερότητας των ενεργειακών ροών.

Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της συναίνεσης του κράτους και ο σεβασμός της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας, και συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους.

Οι τρεις αρχηγοί κρατών επαναβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί. Οι τρεις χώρες θα συμμετάσχουν σε διάλογο με αντικείμενο τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Μιάμιση ώρα κράτησε η τριμερής συνάντηση

Η συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών ολοκληρώθηκε μετά από περίπου μιάμιση ώρα. Οι ηγέτες προέβησαν σε εναρκτήριες δηλώσεις πριν από τις συνομιλίες, αναφέροντας ότι θα συζητούσαν, μεταξύ άλλων, τον πυρηνικό αφοπλισμό και τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Όλοι τόνισαν την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των τριών κορυφαίων πυρηνικών δυνάμεων.

WATCH: Trump, Putin and Xi Jinping meet in China. https://t.co/N1VlnKYKIn — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Τραμπ: Γράφουμε ιστορία

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ο ίδιος, ο Σι και ο Πούτιν «γράφουν πραγματικά ιστορία» με τη διεξαγωγή τριμερών συνομιλιών σήμερα. «Εμείς οι τρεις έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε ήδη συζητήσει πολλά ως πρόεδροι τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου», ανέφερε.

«Έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούμε έναν ανοιχτό, σεβασμό και παραγωγικό διάλογο για ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο Τραμπ επίκρινε τους προηγούμενους ηγέτες για το γεγονός ότι απέφευγαν τις συζητήσεις με χώρες «με τις οποίες είχαν διαφωνίες». «Εμείς πιστεύουμε το αντίθετο», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ με την παλιά νοοτροπία που αρνιόταν να το συζητήσει».

Σι: Τα πυρηνικά όπλα πρέπει να καταστραφούν

Τα πυρηνικά όπλα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως και να καταστραφούν εντελώς, με απόλυτο στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ.

Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Κινέζος πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου.

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο σημερινός κόσμος δεν είναι πλέον ένα σύνολο απομονωμένων νησιών. Η ανθρωπότητα ζει σε ένα ενιαίο παγκόσμιο χωριό, όπου οι τύχες όλων είναι αλληλένδετες», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι οι μεγάλες δυνάμεις φέρουν ειδικές ευθύνες σε αυτό το παγκόσμιο χωριό.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα προωθεί μια μορφή σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που χαρακτηρίζεται από ειρηνική συνύπαρξη, συνολική σταθερότητα και ισορροπημένη ανάπτυξη… προς όφελος των εμπλεκόμενων μερών και του κόσμου στο σύνολό του» συμπλήρωσε.

Προέτρεψε την Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να «δώσουν το παράδειγμα» στον υπόλοιπο κόσμο, συνεργαζόμενες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Πούτιν: Έχουμε ευθύνη για την ειρήνη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προέβη στην εναρκτήρια ομιλία του, επισημαίνοντας την «κοινή ευθύνη» των τριών χωρών «για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Ως «νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ πρέπει να «διαφυλάξουν και να ενισχύσουν το σύστημα του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι χώρες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι «ικανές να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας».

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Πούτιν να αποχωρεί από τον χώρο της συνόδου κορυφής και να αποχαιρετά τον Σι Τζινπίνγκ. «Σας ευχαριστώ που το οργανώσατε», ανέφερε ο Πούτιν. «Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε ότι όλα θα πήγαιναν τόσο καλά».

Πολλά ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι θα εκδοθεί κοινή δήλωση των ηγετών «εντός μίας ώρας».