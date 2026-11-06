Ειρήνη Μουρτζούκου: Μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, λέει η μητέρα της – Τα «πυρά» κατά του πρώην συζύγου της

Η απόφαση του Γιάννη Μουρτζούκου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας της 26χρονης, Πόπης Αναγνωστοπούλου, η οποία αμφισβήτησε τη στάση του πρώην συζύγου της και διατύπωσε αιχμές σε βάρος του. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία λόγω του νομικού δεσμού συγγένειας που τον συνδέει με την κατηγορούμενη.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, μετά την έναρξη της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρατείται στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες βρεφών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενήλικης γυναίκας. Η δικαστική διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η 26χρονη αναζητούσε φωνάζοντας τον Γιάννη Μουρτζούκο, ο οποίος δεν βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής, εξήγησε τους λόγους της απουσίας του και δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

Η αντίδραση της Πόπης Αναγνωστοπούλου και οι αναφορές στα εξώδικα

Η Πόπη Αναγνωστοπούλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την επιλογή του πρώην συζύγου της να υποστηρίξει την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε αποστείλει εξώδικα με τα οποία αποστασιοποιούνταν από την οικογένεια και την υπόθεση.

«Με αυτό είμαι έξω φρενών. Ο κύριος μας έχει στείλει εξώδικα ότι λερώνουμε το όνομά του και ότι δεν έχει καμία σχέση, ειδικά με την Ειρήνη, ότι δεν είναι παιδί του. Έστειλε χαρτί στην Ειρήνη ότι δεν θέλει καμία ανάμειξη με το δικαστήριο, ότι λερώνεται το όνομά του. Με ποια δικαιολογία ήρθαν σήμερα; Να πουν τι;» ανέφερε.

Η μητέρα της κατηγορούμενης επανήλθε στο ζήτημα μετά την προβολή της τηλεφωνικής συνομιλίας του Γιάννη Μουρτζούκου, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να βρεθεί και εκείνος αντιμέτωπος με κατηγορίες.

«Να μην έρθει, γιατί εγώ τον βλέπω να βγαίνει κατηγορούμενος σε λίγο», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε πού στηρίζει αυτή την εκτίμηση, αναφέρθηκε στην προηγούμενη στάση του απέναντι στα παιδιά και στην απουσία του από οικογενειακές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και το μνημόσυνο της Μαρίας Φρειδερίκης.

«Ξέρω τι λέω. Ο κύριος μας έχει στείλει εξώδικα ότι δεν είναι δικά του τα παιδιά. Δεν έχει κάνει τίποτα τόσα χρόνια για τα παιδιά του, δεν έχει αναγνωρίσει τα παιδιά του. Πριν από 10 μέρες είχαμε το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια της Μαρίας Φρειδερίκης. Έχει έρθει σε κανένα; Έχει εμφανιστεί πουθενά αυτός ο άνθρωπος; Τι να υποστηρίξουν τώρα; Δεν ξέρω γιατί το έκαναν. Μήπως κάτι κρύβουν;» υποστήριξε.

Στη συνέχεια, άφησε αιχμές για τους λόγους που οδήγησαν τον πρώην σύζυγό της στην απόφαση να συμμετάσχει στη δίκη.

«Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σου πω μόνο ότι ο Μουρτζούκος φοβάται την Ειρήνη. Πίσω από την Ειρήνη φοβάται εμένα και μπορεί κάτι να κρύβει ο άνθρωπος και να μη θέλει να φανερωθεί. Όποιος είναι καθαρός βγαίνει μπροστά και με το κεφάλι όρθιο», πρόσθεσε.

Γιάννης Μουρτζούκος: «Η δίκη μπορεί να περιμένει»

Ο Γιάννης Μουρτζούκος, σε τηλεφωνική συνομιλία που προβλήθηκε στην εκπομπή, κλήθηκε να εξηγήσει γιατί απουσίαζε από το δικαστήριο, παρότι η Ειρήνη Μουρτζούκου τον αναζητούσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αρχικά αντέδρασε στην επικοινωνία με τη δημοσιογράφο, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι είχε αναθέσει την εκπροσώπησή του στον δικηγόρο του.

«Η δίκη μπορεί να περιμένει. Εγώ της έχω πει πότε να έρθω», ανέφερε.

Όταν ενημερώθηκε ότι η 26χρονη φώναζε μέσα στη δικαστική αίθουσα ζητώντας τον, απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κάμερες.

Ερωτηθείς εάν θα παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, απάντησε: «Όχι, βέβαια». Στην ερώτηση αν σκοπεύει να εμφανιστεί σε κάποια άλλη συνεδρίαση της δίκης, επανέλαβε: «Καθόλου, καθόλου».

Αναφερόμενος στους λόγους της απουσίας του, υποστήριξε ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ή ψυχολογικές δυσκολίες, απάντησε: «Απ’ όλα».

Πριν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, διευκρίνισε ότι εκείνη τη στιγμή αισθανόταν καλά.

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Η απάντηση του Όθωνα Παπαδόπουλου για τον νομικό δεσμό συγγένειας

Στις αιτιάσεις της Πόπης Αναγνωστοπούλου απάντησε ο δικηγόρος του Γιάννη Μουρτζούκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι η απόφαση του εντολέα του να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είχε προαναγγελθεί.

Ο συνήγορος επικαλέστηκε τη νομική σχέση πατέρα και κόρης, επισημαίνοντας ότι για τη συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια έχει σημασία η ύπαρξη νομικού δεσμού συγγένειας και όχι η βιολογική καταγωγή.

«Δεν ήταν κάτι ξαφνικό η κίνηση του εντολέα μου. Ήταν κάτι που είχε προαναγγελθεί. Η Ειρήνη είναι κατά νόμον παιδί του Γιάννη και φέρει το επώνυμό του. Έχει αναγνωριστεί από τον Γιάννη ως παιδί του και άρα αυτό που ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη νομικού δεσμού και όχι βιολογικού. Και αν θεωρηθεί ότι είναι μέσω υιοθεσίας, και αυτό δημιουργεί σχέση συγγένειας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η πλευρά της Ειρήνης Μουρτζούκου προέβαλε για πρώτη φορά κατά τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία αντιρρήσεις που βασίζονται στην απουσία βιολογικής συγγένειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το όνομα του εντολέα του συνδέεται δημόσια με την υπόθεση εδώ και τρία χρόνια, χωρίς να είχαν διατυπωθεί προηγουμένως αντίστοιχες αντιρρήσεις.

«Επί τρία χρόνια ακούγεται το όνομα του Μουρτζούκου. Η Ειρήνη ανήκει στην οικογενειακή μερίδα, ανήκει στην οικογένεια και ο Γιάννης είναι ο πατέρας της Ειρήνης και, ως εκ τούτου, έχει κάθε δικαίωμα να δηλώσει παράσταση υποστήριξης», τόνισε.

Στη συζήτηση παρενέβη ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Θανάσης Κατερινόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τον δικηγόρο να διευκρινίσει ποια στάση είχε τηρήσει ο Γιάννης Μουρτζούκος τα προηγούμενα τρία χρόνια και γιατί αποφάσισε να συμμετάσχει στη διαδικασία όταν η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος απάντησε ότι η θέση της πλευράς του εντολέα του είχε διατυπωθεί εξαρχής και είχε παρουσιαστεί δημόσια μέσω της εκπομπής.

«Από την πρώτη στιγμή η θέση μας είναι ξεκάθαρη και την έχουμε ανακοινώσει μέσω της εκπομπής σας τότε, ότι σε περίπτωση που υπάρξει κατηγορία ή αποδειχθεί ή υπάρξει υπόνοια ότι έχουν τελεστεί από την Ειρήνη Μουρτζούκου αυτές οι πράξεις, είμαστε απέναντι», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την απουσία του Γιάννη Μουρτζούκου από το δικαστήριο, ο συνήγορός του επικαλέστηκε προσωπικά προβλήματα και την ψυχολογική επιβάρυνση που, όπως υποστήριξε, έχει υποστεί ο εντολέας του τα τελευταία χρόνια λόγω της δημοσιότητας και των αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση.

Πρόσθεσε ότι ο Γιάννης Μουρτζούκος πληροφορήθηκε εκ των υστέρων πολλά από όσα συνέβαιναν, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Όπως ανέφερε, το 2014 η Πόπη Αναγνωστοπούλου αποχώρησε από την κοινή τους κατοικία μαζί με τα παιδιά και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Τι είπε η μητέρα της Ειρήνης για την επικοινωνία τους

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της, η Πόπη Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με την κόρη της μετά τη φυλάκισή της.

Όπως υποστήριξε, επικοινωνούν καθημερινά τηλεφωνικά, ενώ πλέον είναι το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί η 26χρονη. Ανέφερε, ωστόσο, ότι στο παρελθόν η Ειρήνη είχε επιχειρήσει να έρθει σε επαφή και με άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων άτομα από το περιβάλλον της Στέλλας, νονάς της μικρής Μαρίας.

Η Πόπη Αναγνωστοπούλου περιέγραψε επίσης τη συνάντησή τους μετά τις ομολογίες της κόρης της για τους θανάτους των βρεφών. Όπως είπε, η Ειρήνη περιορίστηκε να της αναφέρει: «Ορίστε, με είδες, εγώ μίλησα».

Ερωτηθείσα για τη συμπεριφορά της 26χρονης στη δικαστική αίθουσα και για τις διαφορές που διαπίστωσε σε σχέση με τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, σχολίασε:

«Εντάξει, ήρεμη, ήσυχη ήταν. Δεν λέει κάτι καινούργιο. Τα δικά της, όπως μιλάει η Ειρήνη πάντα. Σήμερα ήταν αλλιώτικη».

Οι αντιρρήσεις για τους μάρτυρες και η αγωγή κατά ιατροδικαστών

Η μητέρα της κατηγορούμενης εξέφρασε ακόμη τη δυσαρέσκειά της για τους μάρτυρες που επρόκειτο να εξεταστούν στη δίκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απουσία ιατροδικαστών, τους οποίους θεωρεί σημαντικούς για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Καλησπέρα. Είμαι νευριασμένη, βασικά. Ξεκίνησε το δικαστήριο. Υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες που στην ουσία δεν είναι γι’ αυτές τις υποθέσεις, για τα παιδάκια, και από τους ιατροδικαστές, που είναι σοβαροί μάρτυρες, δεν υπάρχει κανένας», ανέφερε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι έχει καταθέσει αγωγή κατά ιατροδικαστών που συνδέονται με την υπόθεση των θανάτων των βρεφών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για ζητήματα που, κατά την άποψή της, δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς.

«Ναι! Θα μείνουν ατιμώρητοι, ελεύθεροι όλοι αυτοί; Δεν είναι υπεύθυνοι;» απάντησε όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη νομική ενέργεια.

Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου θα συνεχιστεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας.