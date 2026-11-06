Τέμπη: Διεκόπη για τις 13 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

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Για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου διέκοψε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας τη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar Security υπέβαλαν αίτημα αναβολής, επικαλούμενοι κώλυμα. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, υιοθετώντας την αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση, και διέκοψε τη διαδικασία για την επόμενη Παρασκευή.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο κατά τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ανάκτηση του αρχικού υλικού, όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, το καλοκαίρι του 2023.

Οι τρεις κατηγορούμενοι και τα αδικήματα

Στο εδώλιο βρίσκονται τρία πρόσωπα: ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος κατείχε τη θέση από το 2020 έως το 2023 και βρισκόταν στην ηγεσία του Οργανισμού κατά τον χρόνο του δυστυχήματος, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, με θητεία από το 2023 έως το καλοκαίρι του 2025, και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει από το 2017 τη φύλαξη και τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ.

Το πρώην στέλεχος της Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ηθική αυτουργία σε απείθεια. Σε βάρος του πρώην προέδρου του Οργανισμού έχει απαγγελθεί κατηγορία για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων.

Η προηγούμενη αναβολή και το ψηφιακό υλικό

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από 23 συνεδριάσεις, λόγω της δήλωσης αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνεδριάσεων είχε κατασχεθεί ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα, το οποίο βρισκόταν στις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης. Οι συγκεκριμένοι πραγματογνώμονες περιλαμβάνονται και στους μάρτυρες της δίκης για τα βίντεο.

Αντίγραφα μέρους του κατασχεθέντος υλικού χορηγήθηκαν, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, σε συνηγόρους που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη διαδικασία.