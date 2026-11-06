Μαρινάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες

Στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στο νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών αλλά και στη συζήτηση για τους ποινικούς κώδικες το 2019, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ότι «προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες».

Ερωτηθείς για την απάντηση που έδωσε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός για τους ποινικούς κώδικες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «όσες επιθέσεις ο ίδιος και να κάνει, ο ίδιος τις ξεκίνησε με επιχείρηση λάσπης κατά του πρωθυπουργού και με πρωτοφανή χαρακτηρισμό, κανείς δεν θα ξεχάσει τους ποινικούς κώδικες το 2019. Δεν είναι αστείο όπως είπε να έχει μικρότερη ποινή κάποιος που βιάζει. Είναι πολιτική απόφαση κάθε κυβέρνησης και κάθε βουλευτή τι θα ψηφίσει. Το να ψηφίζεις λοιπόν η ανθρωποκτονία να μην έχει αποκλειστική ποινή τα ισόβια, είναι μια πολιτική απόφαση. Το μείζον του ποινικού κώδικα είναι η πολιτική στάθμιση που έκανε προσωπικά κάθε βουλευτής. Όποιος τον ψήφισε, θα τον ακολουθεί. Αν σεβόταν τις επιστημονικές εισηγήσεις είχε 4,5 χρόνια να τις φέρει και όχι να είναι το μόνο νομοσχέδιο, το οποίο έφερε, ενώ είχε πει ότι θα διαλύσει τη Βουλή. Και ο χρονισμός λέει πολλά. Ως προς τα κίνητρα, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Για τα κίνητρα δεν έχουμε μιλήσει εμείς. Πολύ πριν τον κ. Γεωργιάδη έχει μιλήσει ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα. Δεν του φταίει κανένας του κ. Τσίπρα. Ο κ. Γεωργιάδης έχει στοχοποιηθεί προσωπικά από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, λέει κάτι και έχει παραπάνω λόγο γιατί έχει βρεθεί στοχοποιημένος στη σκευωρία Novartis».

«Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική κριτική, θα απαντάμε σε επιθέσεις λάσπης, δεν ποινικοποιούμε αυτές τις υποθέσεις. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές, κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα αλλά αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή ο κ. Τσίπρας»

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη liberation και όσα είπε για τα γεγονότα του 2008 αλλά και όσα έγιναν το 2015, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι φοβερό που ακόμα και σήμερα «φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή ο κ. Τσίπρας» και συμπλήρωσε: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι για την Αριστερά η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία. Έχουμε εντελώς αντίθετη προσέγγιση και δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια αυτά. Δεν θα έχει, θεωρώ, β’ γύρο – όσο κι αν κάποιοι το προσπαθούν. Ο κ. Τσίπρας μας βύθισε σε μία κρίση ενώ ήμαστε έτοιμοι να βγούμε. Πήγαμε να βγούμε από την Ευρώπη και μείναμε όχι μόνο επειδή έκανε κωλοτούμπα ο κ. Τσίπρας αλλά γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Αν μείναμε οφείλεται κυρίως στους Έλληνες πολίτες που έκαναν υπομονή και γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Δεν θα αλλάξει την ιστορία ο κ. Τσίπρας όσο κι αν προσπαθεί».

Σε ό,τι αφορά στις πρόσφατες εκλογές στις ΗΠΑ και την επικράτηση των Δημοκρατικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας και η σχέση δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς και πολύ καλές σχέσεις με τις δύο πτέρυγες του εκεί πολιτικού συστήματος. Να συγχαρώ τους Ελληνοαμερικανούς που εξελέγησαν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η πρωτοφανής πληθωριστική κρίση στον κόσμο είναι οριζόντια και η Ελλάδα δεν είναι γαλατικό χωριό. «Βιώνουμε και εμείς δύσκολη πραγματικότητα. Το δίλημμα δεν είναι αν θα βρεθεί ένας πολιτικός ή κόμμα να εξαφανίσει ένα πρόβλημα παγκόσμιο, αλλά ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες είναι ρεαλιστικές λύσεις και όχι προβολές με άλλες χώρες», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη μείωση των κόκκινων δανείων και στη νέα ρύθμιση για τους συνεπείς δανειολήπτες. «Δεν είμαστε εμείς η κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σχετικά με την «αμαρτωλή» ΜΚΟ που καρπωνόταν χρήματα παιδιών και τι έχει γίνει από πλευράς κρατικών ελέγχων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως αποκαλύπτεται άλλη μία φρικιαστική ιστορία και αυτό πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση και όχι να χρεωθεί.

Σε ερώτηση για τη Navtex για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμούμε ότι θα εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια και η Navtex. Αίτημα για άδεια υπεβλήθη μόνο στις ελληνικές Αρχές. Το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, είτε ενημέρωση, είτε άδεια όπως έχει πει ο υπουργός Εξωτερικών. Είναι άλλο πράγμα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία».

Σχετικά με δημοσίευμα για υποθέσεις φοροδιαφυγής και τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετικές ερωτήσεις- απαντήσεις από την ΑΑΔΕ. «Όπου υπάρχουν επίορκοι ή, αν κρίνει η Δικαιοσύνη, υπαίτιοι, ένοχοι στο τέλος της ημέρας, για σοβαρά ποινικά αδικήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και αν κριθούν ένοχοι να πληρώσουν την ποινή που θα προβλέψει η Δικαιοσύνη. Αλλά το να ακυρώνουμε τη δουλειά και την προσφορά μιας ανεξάρτητης Αρχής, μιας υπηρεσίας, ενός σώματος ασφαλείας επειδή μπορεί να υπάρχουν -εγώ δεν το αμφισβητώ- σοβαρά στοιχεία για κάποιους, θεωρώ ότι είναι άδικο», προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα στα «Νέα» για την αύξηση του συντελεστή δόμησης, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν μιλάμε για επιπλέον τετραγωνικά δόμησης και δεν μιλάμε ότι μεταφέρεται δόμηση από τον έναν δήμο στον άλλο. «Το θέμα είναι ο ζώνες υποδοχής συντελεστή. Είναι περιοχές πόλεων όπου μπορούν να μεταφερθούν τετραγωνικά από ακίνητα που δεν μπορούν να χτιστούν. Με λίγα λόγια, αν κάποιος έχει ένα νεοκλασικό κάπου και ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, 200 τ.μ. , αν το γκρέμιζε θα έχτιζε πολυκατοικία 500 τ.μ αλλά του απαγορεύεται να το γκρεμίσει. Το κράτος του δίνει ένα τίτλο για τα 300 τ.μ που περισσεύουν τα οποία μπορεί να τα πουλήσει σε μία ψηφιακή τράπεζα γης όπου ένας άγνωστος θα τα αγοράσει σε μια περιοχή στον ίδιο δήμο. Δεν πρόκειται για πρόσθετη δόμηση. Το ΣτΕ ζήτησε μία μελέτη και κατόπιν επεξεργασίας από το δικαστήριο να βγει προεδρικό διάταγμα. Η μελέτη έχει υποδείξει περιοχές που δεν είναι παραδοσιακοί οικισμοί», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και στα οφέλη που λέει ότι θα έχουμε το υπουργείο.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη για αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει υποδειγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης αναφέρθηκε στη μείωση των ροών σε σχέση με πέρσι, είπε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση νότια της Κρήτης με πληρότητα 50% στις εκεί δομές.

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε πως «παρά τις αντιφάσεις, εγώ κρατώ τη μεγάλη εικόνα που υπερψήφισε ένα πολύ σημαντικό αριθμό άρθρων».

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μηδενιστεί ο συντελεστής φόρου στα προϊόντα περιόδου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως ακούει και κριτική ότι «εδώ περνάει και γιατί δεν τον κάνετε και αλλού». «Είμαστε κυβέρνηση που είχε μειώσει 25 φόρους ΦΠΑ. Τόσους έχουμε μπορέσει να μειώσουμε. Και ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και σημαντική κίνηση που έχει συμβολισμό. Αυτός που έχει μειώσει 25, δικαιούται να έχει την αξιοπιστία ότι εφόσον υπάρχουν τα λεφτά θα συνεχίσει να το κάνει. Η αντιπολίτευση τους μειώνει στα λόγια και δεν λέει κάθε φορά αυτό που προτείνει πόσο κοστίζει. Υπάρχει και η διάσταση να περάσει στο ράφι. Εάν ήταν απεριόριστοι οι πόροι θα μειώναμε και τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους κάθε χρόνο. Επιλέξαμε να μειώσουμε τον φόρο εισοδήματος. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τους δημάρχους που ζητάνε παραπάνω απ’ όσα ανακοίνωσε, χθες, ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «εμείς έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε». Σημείωσε ότι έχει αυξηθεί η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων, ενώ μίλησε αναλυτικά για τα κονδύλια για έργα υποδομής και άλλα έργα.

Σχετικά με δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για την κρίση των Ιμίων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «η ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο». Τόνισε πως το διεθνές νομικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων του ’47 είναι απολύτως σαφές. «Άλλωστε η ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων προκύπτει ξεκάθαρα από αυτά τα διεθνή συμβατικά κείμενα καθώς και από τις ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932 για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ μικρασιατικών ακτών και των Δωδεκανήσων. Η κρίση του 1996 δεν επέφερε καμία μεταβολή στο καθεστώς κυριαρχίας της Ελλάδας επί των Ιμίων. Οι τουρκικές αμφισβητήσεις δεν δημιουργούν τετελεσμένα, ούτε μεταβάλλουν το διεθνές νομικό καθεστώς», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι άλλη μία περίπτωση που κάποιοι εντός συνόρων συνωμοσιολογούντες και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος βιάστηκε. «Καλό είναι αυτό το ερώτημα να το υποβάλλετε στους βιαστικούς ειδικά στα εθνικά θέματα. Δεν είναι όλα για αντιπολίτευση στην κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση γιατί η Ελλάδα δεν ψήφισε κατά του αμερικανικού εμπάργκο κατά της Κούβας ανέφερε ότι έχει απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα έχει δώσει εξετάσεις αν σέβεται ή όχι το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τη βουλευτή της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως η κα Αυγερινοπούλου έχει δώσει εξηγήσεις και δηλώνει ότι έχει χωρίσει από το 2019.

Απαντώντας σε ερώτηση για επιθέσεις φασιστών και τη στάση της Αστυνομίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «όταν οι ακροαριστεροί κάνουν δολοφονικές επιθέσεις είναι απλά Παρασκευή» και προσέθεσε: «Οι εγκληματίες είναι εγκληματίες όπου και αν ανήκουν. Υπάρχει απάντηση για το τι μπορεί να απαγορεύσει η Δικαιοσύνη. Ως προς το περιστατικό στην Πάτρα, έχω ενημερωτικό από το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη. Κάθε περιστατικό βίας, κάθε επίθεση είναι εξίσου καταδικαστέα και την αντιμετωπίζει η Αστυνομία ώστε να συλλάβει τους δράστες και η Δικαιοσύνη να τους κρίνει».

Με αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας για τους servicers, δημιουργούμε ενισχυμένο πλέγμα για την προστασία των πολιτών

«Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των servicers. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές διατάξεις νευραλγικής σημασίας για την προστασία των συνεπών οφειλετών, τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση ρύθμισης των οφειλών συγκέντρωσαν ξεχωριστά η καθεμία περισσότερες από 200 θετικές ψήφους», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Χαρακτηριστικά παραδείγματα», τόνισε, «είναι τα άρθρα για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση με αυστηρά πρόστιμα έως 500 χιλιάδες ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία, την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του δημοσίου ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν ετησίως τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών, τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του δημοσίου, την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών, την αναστολή της τοκοφορίας, όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν, αναλυτικά, τον οφειλέτη, τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη και την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό». Υπογράμμισε πως «θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας για τους servicers, δημιουργούμε ένα ενισχυμένο πλέγμα για την προστασία των πολιτών, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα στη διαχείριση των οφειλών τους».

Στο πακέτο έξι συν δύο μέτρων για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από την Καλαμάτα, στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων αυξήθηκε από περίπου 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας άνοδο 67%. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται η άμεση πίστωση 300 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ για έργα ανακύκλωσης, η διάθεση 240 εκατ. ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς τους παρόχους ενέργειας, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του τέλους παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%. Παράλληλα, προβλέφθηκε ο διπλασιασμός της κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ενώ μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» θα διατεθούν συνολικά 400 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία για την επισκευή σχεδόν 2.000 σχολείων. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η διάθεση 200 εκατ. ευρώ ετησίως για έργα οδοποιίας στον αστικό ιστό, καθώς και 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μπαταριών που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση. Στα έξι μέτρα προστέθηκαν δύο ακόμη παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των Δήμων: πρόσθετη ρύθμιση των οφειλών προς τη ΔΕΗ, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, και έναρξη συζητήσεων για τη διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αποκλιμακωθεί η σημερινή αναταραχή στην αγορά.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, επισημαίνοντας ότι οι εγκρίσεις μετακλήσεων εργαζομένων από το εξωτερικό αυξήθηκαν από 41.000 το εννεάμηνο του 2025 σε 68.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, δηλαδή κατά 27.000. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τις 85.000 εκκρεμείς αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής που υπήρχαν κατά την ψήφιση του νόμου τον Φεβρουάριο, είχαν ήδη ελεγχθεί οι 65.000 έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ολοκληρώνοντας παρουσίασε τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΥΥ, την εφαρμογή «myEOPYY app» και το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας, τα οποία, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Εξήγησε ότι μέσω της εφαρμογής οι ασφαλισμένοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στον προσωπικό τους Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, με δυνατότητα ενημέρωσης για την ασφαλιστική τους ικανότητα, τις επισκέψεις, τις ιατρικές πράξεις, τις νοσηλείες, τα φάρμακα και τις αποζημιώσεις τους, αλλά και ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου για την παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους. Επισήμανε, μάλιστα, ότι 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ είχαν ήδη συνδεθεί με τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας και ότι το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά. Αναφορικά με το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων, τόνισε ότι δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από ιδιώτες παρόχους, με τα αποτελέσματα να αξιοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων με επίκεντρο τον πολίτη.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Υπερψηφίστηκε, με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των servicers.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές διατάξεις, νευραλγικής σημασίας για την προστασία των συνεπών οφειλετών, τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση της ρύθμισης των οφειλών συγκέντρωσαν, ξεχωριστά η καθεμία, περισσότερες από 200 θετικές ψήφους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα άρθρα για:

* την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση, με αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία,

* την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,

* την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν, ετησίως, τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών,

* τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του Δημοσίου,

* την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών,

* την αναστολή της τοκοφορίας, όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν, αναλυτικά, τον οφειλέτη,

* τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη και

* την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό.

Επιπρόσθετα, με 212 θετικές ψήφους εγκρίθηκε η υπουργική τροπολογία που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, καθώς και αύξηση των προστίμων για τους servicers έως τα 5 εκατ. ευρώ.

Θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας για τους servicers, δημιουργούμε ένα ενισχυμένο πλέγμα για την προστασία των πολιτών, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα στη διαχείριση των οφειλών τους.

Ένα πακέτο 6+2 μέτρων για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Καλαμάτα, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων από περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, έχει φτάσει, πλέον, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 67%.

Στις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίες είναι, μάλιστα, άμεσα εφαρμόσιμες περιλαμβάνονται:

1. Η άμεση πίστωση στους Δήμους 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΟΑΝ, για έργα ανακύκλωσης.

2. Η διάθεση 240 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στον Νοέμβριο, για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας.

3. Η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων από το 0,75% στο 1%, ως πόρου της Αυτοδιοίκησης, γι’ αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν να το κάνουν.

4. Ο διπλασιασμός της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Επιπρόσθετα, πάρα πολλά σχολεία ανακατασκευάζονται με πόρους από το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν την επόμενη τετραετία για την επισκευή σχεδόν 2.000 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

5. Η διάθεση 200 εκατομμυρίων, ετησίως, για την επόμενη τετραετία, με στόχο την υλοποίηση έργων οδοποιίας εντός του αστικού ιστού. Αυτό θα συμβεί από ένα ειδικό τέλος, το οποίο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν ομαλοποιηθεί η αγορά των καυσίμων.

6. Τέλος, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε αυτά τα έξι μέτρα έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο κινήσεις, σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας. Η πρώτη αφορά, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μία πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως του ύψους των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δεύτερη, σχετίζεται με την έναρξη των συζητήσεων με τη ΔΕΗ, για τη διαμόρφωση ενός ειδικού τιμολόγιου ρεύματος για τους Δήμους, κάτι που θα μπορεί να δρομολογηθεί όταν αποκλιμακωθεί η σημερινή αναταραχή.

Η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση έχει, ήδη, φέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Οι εγκρίσεις μετακλήσεων -δηλαδή τα αιτήματα εργοδοτών για νόμιμη απασχόληση εργαζόμενων από το εξωτερικό που έχουν εγκριθεί- αυξήθηκαν από 41.000 το εννεάμηνο του 2025 σε 68.000 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2026. Πρόκειται για 27.000 περισσότερες εγκρίσεις.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής. Από τις 85.000 αιτήσεις που εκκρεμούσαν κατά την ψήφιση του νόμου τον Φεβρουάριο, οι 65.000 είχαν, ήδη, ελεγχθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΥΥ, το «myEOPYY app» και το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων», που παρουσιάστηκαν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι πολίτες, κατεβάζοντας τη νέα εφαρμογή «myEOPYY app» στα κινητά τους, αποκτούν άμεσα πρόσβαση στον προσωπικό τους Φάκελο Ασφάλισης Υγείας. Μπορούν να ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ικανότητα, τις επισκέψεις, τις ιατρικές πράξεις, τις νοσηλείες, τα φάρμακα και τις αποζημιώσεις τους. Η εφαρμογή παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα: ενημέρωσης για τις παροχές που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, διαχείρισης αιτημάτων που αφορούν ανήλικα και εξαρτώμενα μέλη, καθώς και έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Αξίζει να επισημανθεί πως 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν, ήδη, συνδεθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά.

Όσον αφορά στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας, στην πράξη δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από ιδιώτες παρόχους. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση δεικτών ποιότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τον πολίτη».