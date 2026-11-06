ΥΠΕΞ: Πράττουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την πλήρη εξάλειψη αλυτρωτικών αναφορών από τα σχολικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό της Βόρειας Μακεδονίας

Η Ελλάδα πράττει τα πάντα ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εξάλειψη αλυτρωτικών ή ιστορικά ανακριβών αναφορών από τα σχολικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό της Βόρειας Μακεδονίας, υπογράμμισε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στη Βουλή.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Νίκης», Γιώργου Ρούντα, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις «σχετικά με τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα Σκόπια τα οποία δεν αποσύρουν από το σχολικό εγχειρίδιο της 6ης Δημοτικού, επίμαχες αλυτρωτικές αναφορές στη Μακεδονία», η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η περιφρούρηση των εθνικών μας θέσεων και της ιστορικής εγκυρότητας αποτελεί για μας αμετακίνητη προτεραιότητα, την οποία υπερασπιζόμαστε με σθεναρή, τεκμηριωμένη και διαρκή διεκδικητικότητα. Πράττουμε τα πάντα σε κάθε συνάντηση και σε κάθε επίπεδο διαπραγμάτευσης, ώστε να διασφαλίσουμε την ακριβή αποτύπωση της ιστορικής αλήθειας και την πλήρη εξάλειψη αλυτρωτικών ή ιστορικά ανακριβών αναφορών από τα σχολικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό της Βόρειας Μακεδονίας».

Όπως τόνισε η υφυπουργός Εξωτερικών, «η Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, άρθρο 8 παράγραφος 5, και έχει ως έργο να εξετάσει και να προτείνει την αναθεώρηση σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των δύο χωρών, ώστε να απαλειφθούν στοιχεία αναθεωρητισμού και αλυτρωτισμού».

«Οι εργασίες της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής διέπονται από εμπιστευτικότητα, βάσει του άρθρου 4 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής, η οποία αποτελεί συνήθη πρακτική σε κάθε διπλωματική διαπραγμάτευση και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των εργασιών. Ως εκ τούτου, δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες για τις συζητήσεις και λοιπές ενέργειες στο πλαίσιο εργασιών της μικτής διεπιστημονικής επιτροπής, καθώς αυτό θα μπορούσε να αποβεί αντιπαραγωγικό για την πρόοδο των εργασιών της, διευκρίνισε η κ. Παπαδοπούλου και συμπλήρωσε: «Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στις εργασίες της Μικτής Επιτροπής με απόλυτη σοβαρότητα, επιστημονική πληρότητα και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στα εθνικά μας συμφέροντα».

Παράλληλα, η υφυπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι «η Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή άρχισε τις εργασίες το 2018 στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να συνεδριάζει, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι σήμερα». «Το άρθρο 6 της Συμφωνίας προβλέπει ότι κάθε μέρος λαμβάνει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος, και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου μέρους. Είναι σαφές ότι η συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας της Επιτροπής υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ελλάδος να επιτύχει την απαλοιφή κάθε αλυτρωτικής αναφοράς στα σχολικά εγχειρίδια της γειτονικής χώρας, χωρίς να φείδεται συντονισμένων, παράλληλων διπλωματικών προσπαθειών. Και οι αναφορές και οι εκθέσεις της Επιτροπής για κάθε θέμα βασίζονται και σε στοιχεία που προσκομίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης, βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της Ελλάδας», τόνισε και κατέληξε:

«Να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική ομάδα της ανωτέρω Επιτροπής καταγράφει και αναδεικνύει συστηματικά κατά τις συνεδριάσεις της κάθε σημείο στα σχολικά εγχειρίδια στη Βόρεια Μακεδονία που παραβιάζει την ορθή ονομασία της γειτονικής χώρας, με στόχο την ορθή παρουσίαση ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων. Παράλληλα ζητεί την αφαίρεση ή διόρθωση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται εκεί. Το γεγονός ότι η Μικτή Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και συνεχίζει να συνεδριάζει, καθιστά προφανές ότι υπάρχει ακόμα έργο που πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που οδήγησαν στη δημιουργία της. Το θέμα τίθεται από ελληνικής πλευράς με κάθε ευκαιρία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου το παρακολουθεί στενά και με τη δέουσα προσοχή, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες όπου αυτό απαιτείται».