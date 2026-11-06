Χρυσοχοΐδης για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: Πολύ σύντομα θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν οι δράστες

Το μήνυμα ότι πολύ σύντομα οι αρχές θα φτάσουν στα ίχνη των δραστών των επεισοδίων που σημειώθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο Τμήμα Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, έστειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε στην ενημέρωση που έγινε σήμερα για την υπόθεση της «αμαρτωλής» ΜΚΟ, που υπεξαιρούσε χρήματα για άρρωστα παιδιά. Δέχτηκε ερώτηση, ωστόσο, και για το ποιος ευθύνεται για τις «απαράδεκτες εικόνες» των επεισοδίων στο ΕΚΠΑ.

«Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια»

«…φταίει η Αστυνομία που δεν προχώρησε την πανεπιστημιακή αστυνομία, φταίνε οι πρυτάνεις που δεν προχώρησαν τα σχέδια ελέγχου;», ερωτήθηκε συγκεκριμένα, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να απαντά:

«Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το έχουμε τονίσει εδώ και χρόνια. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν αξιόποινες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια, τότε οι πράξεις αυτές διερευνώνται με βάση την ποινική δικονομία, τον ποινικό νόμο και τον εντοπισμό υπόπτων και κατηγορουμένων για οποιοδήποτε φαινόμενο είναι ενάντια στο νόμο. Μ’ αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι επιτέθηκαν πριν από δυο μέρες σε φοιτητές την ώρα που συνεδρίαζαν και είχαν γενική συνέλευση, προφανώς θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως γίνεται πάντα. Και κανείς απ΄ όσους προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν μένει ατιμώρητος. Δείτε λίγο τα αποτελέσματα παρόμοιων συμπεριφορών και θα αντιληφθείτε τι εννοώ. Πολύ σύντομα, λοιπόν, από τις Αρχές θα εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι βιαιοπράγησαν με κίνδυνο ακόμη και ζωής απέναντι στους φοιτητές».

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ασφάλειας των Πανεπιστημίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Έχουν ληφθεί αποφάσεις, έχουν ψηφιστεί νόμοι και αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή τους. Εννοώ τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία προχωράει το υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή τους. Επίσης όλος ο εξοπλισμός ο αναγκαίος, έτσι ώστε να μην είναι ελεύθερη στον οποιοδήποτε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, αυτά τα οποία εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία, σας τα απάντησα».

Υπογράμμισε, δε, ότι «το υπουργείο Παιδείας κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επιταχύνει τις διαδικασίες, έτσι ώστε να γίνει ελεγχόμενη πια η πρόσβαση των φοιτητών στα πανεπιστήμια και του οποιουδήποτε επισκέπτη».