Κικίλιας: Προχωρούμε σε νέα έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών με την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική, στον σχεδιασμό έργων για την αναβάθμιση των λιμανιών, καθώς και στη συνεργασία με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Οι σχετικές αναφορές έγιναν κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, με θέμα «Κρίσιμες Υποδομές: Ανθεκτικότητα σε Κίνηση – Η περίπτωση των Ελληνικών Λιμένων», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (5/11).

Προχωρούμε σε νέα έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ

Για τον σχεδιασμό των λιμενικών έργων και τις νέες εντάξεις στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Εμείς, μαζί με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, προχωρούμε σε έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, τα οποία θα αγγίξουν και ενδεχομένως, θα ξεπεράσουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουν ήδη ενταχθεί αρκετά έργα και θέλω να πω ότι θα προχωρήσουμε και στην ένταξη άλλων – στη Σητεία, στη Θάσο, στη Λήμνο και στη Σίφνο – στο αναπτυξιακό πρόγραμμα».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ασφάλειας για τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομίας, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των πολέμων και των ενεργειακών κρίσεων στις θαλάσσιες οδούς, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της ασφάλειας με την οικονομία και τις επενδύσεις. Όπως επισήμανε, «οι επενδυτές ανά τον κόσμο πηγαίνουν εκεί όπου εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Εκεί όπου, με σύγχρονη τεχνολογία και μοντέρνες τεχνικές, μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι πιθανότητες να πάει κάτι λάθος είναι μικρές».

Αναφερόμενος στον ρόλο του κράτους και στις προϋποθέσεις των επενδύσεων, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Το κράτος πρέπει να είναι σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό. Να ελέγχει ότι υπάρχει ανταγωνισμός, ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις, ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών. Να υπάρχει ένα οραματικό πλάνο με το οποίο θα στηρίζονται και θα κερδίζουν οι πολλοί».

Ανατρέχοντας, μάλιστα, στη θητεία του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσίασε ως υπόδειγμα τη συνεργασία με το τότε ΤΑΙΠΕΔ για προγράμματα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, εστιάζοντας στη διενέργεια διαγωνισμών, στις συμβασιοποιήσεις και σε παραδόσεις έργων μέσα σε 15 μήνες. «Φτιάξαμε μια ομάδα μαζί με το τότε ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με τους αξιωματικούς της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τις νομικές υπηρεσίες και όλους εσάς, έχοντας καθημερινή επικοινωνία, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πολύ μεγάλη πίεση. Λειτουργήσαμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστώ όλους γι‘ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, ακόμη, στην αξιοποίηση – για πρώτη φορά στη χώρα – των drones και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από την Πολιτική Προστασία, επί υπουργίας του, και στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την επιτήρηση και την ασφάλεια των υποδομών.