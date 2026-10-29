Κικίλιας: Θα ανακοινωθούν νέα μέτρα αντιμετώπισης του κόστους στην ακτοπλοΐα

«Η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει ξανά την ελληνική ακτοπλοΐα και άρα τα νησιά μας, τους νησιώτες μας, τα προϊόντα μας» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σήμερα σε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας την κυβερνητική πρόθεση για νέα μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων.

«Είναι ένα λαϊκό μέσο, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς του κόσμου. Προφανώς δεν είναι καλοκαίρι τώρα. Στηρίξαμε 60 εκατομμύρια ευρώ και τις υποχρεωτικές εκπτώσεις σε μία δύσκολη περίοδο, σε αχαρτογράφητα νερά από πλευράς πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης και πολέμων» είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης του κόστους στην ακτοπλοΐα, που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Φάνταζε σε όλους αδύνατο, ότι πέρυσι τον Μάιο, που ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να με διορίσει υπουργό Ναυτιλίας, θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις των 15% που είχε ανακοινώσει η αγορά και ο κλάδος. Στηρίξαμε όμως και τον κλάδο και την αγορά και τα νησιά και τους νησιώτες και την οικονομία», είπε στη συνέχεια.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός, «χθες χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, κάθε μέρα η μόνη μας έννοια είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας, τα 2 στα 10 πλοία που κινούνται στον πλανήτη είναι ελληνόκτητα, τα 6 στα 10 ευρωπαϊκά».

Σχετικά με την Χίο και το κλειστό αεροδρόμιο που επιβαρύνει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως «δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ιδιωτικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, ακούγοντας τις ανάγκες. Θα στηρίξουμε την Χίο, όπως βοηθάμε όλα τα νησιά».

Εξετάζεται ειδική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών στο Λιμενικό

Αναφορικά με την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Λιμενικό Σώμα σε Χίο και Λαύριο, ο Υπουργός ανέφερε πως «είναι μία πολύ μεγάλη επιτυχία του Σώματος, σε όλα τα λιμάνια στο κόσμο υπάρχουν και έκνομες ενέργειες».

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας στο Λιμενικό, όπως έχει η ΕΛΑΣ τη δίωξη ναρκωτικών, ενώ ανακοίνωσε και 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα.