Σδούκου: «Το καλώδιο θα προχωρήσει – Δεν δίνουμε λογαριασμό σε καμία τρίτη χώρα για ένα έργο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας»

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Σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν σε έργα εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας, την αντιμετώπιση της παρανομίας και την προστασία των εργαζομένων, σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Σε συνέντευξή της στο ERTNews, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει. Όπως ανέφερε, το έργο θα εξελιχθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα και δεν απαιτείται άδεια από την Τουρκία.

«Δεν δίνουμε λογαριασμό σε καμία τρίτη χώρα, σε καμία Τουρκία, για ένα έργο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι εκκρεμούν τεχνικές άδειες, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, για την έναρξη των ερευνών από το πλοίο.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ

Αναφερόμενη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, η κα Σδούκου, έκανε λόγο για «βαρύτατο τραύμα» και τόνισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του αθλήματος.

«Υποχρέωση της Πολιτείας είναι να είναι θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάθε παράνομη πρακτική να διαλευκανθεί», είπε.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της παρανομίας και αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων θεσμικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και το «ελληνικό FBI». Όπως σημείωσε, οι καταγγελίες πρέπει να φτάνουν στις αρμόδιες Αρχές και οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου προκύπτουν.

«Ήταν απόφαση του Πρωτοδικείου να επιτραπεί η ομιλία Κασιδιάρη»

Για τις καταγγελίες περί χρήσης βίας από αστυνομικούς σε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η εκπρόσωπος της ΝΔ, είπε ότι πρόκειται για επιχειρησιακό ζήτημα, που πρέπει να απαντήσει η Αστυνομία.

Σχετικά με εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη σε ιδιωτικό, κλειστό χώρο, ανέφερε ότι είχε επιτραπεί έπειτα από απόφαση του Πρωτοδικείου. Παράλληλα, χαρακτήρισε αδιανόητη την αναβίωση φαινομένων φασισμού και νεοναζισμού και σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Η προστασία των εργαζομένων στην υπόθεση της Pizza Fan

Για τους εργαζομένους που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan, η κα Σδούκου, ανέφερε ότι το υπουργείο Εργασίας, παρακολουθεί το ζήτημα και εξετάζει τις επιμέρους τεχνικές παραμέτρους.

Τόνισε επίσης ότι οι εργαζόμενοι και οι συνεπείς επαγγελματίες δεν πρέπει να επωμιστούν τις συνέπειες πιθανών παρανομιών ή να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.

«Οι υποθέσεις θα ξεσκεπάζονται, θα πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη και θα δημιουργούνται εργαλεία και διαδικασίες, ώστε να μην προκύπτουν καινούριες», ανέφερε.