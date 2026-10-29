Τουρκία: Κατέρρευσε η Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Καππαδοκία της Τουρκίας καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε.

Συνολικά, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε, όταν ένας από τους περίφημους βραχώδεις σχηματισμούς αποκολλήθηκε εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ.

Σύμφωνα με το Turkeytoday, πολυάριθμες ομάδες έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρα στάλθηκαν στην περιοχή στην κεντρική επαρχία Νεβσεχίρ και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή με τις καμινάδες των νεράιδων, τους κωνικούς βραχώδεις σχηματισμούς για τους οποίους είναι γνωστή η Καππαδοκία.

Κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη την ώρα παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Βροχές και άνεμοι έχουν πλήξει κατά διαστήματα την επαρχία Νεβσεχίρ.

Οι περιηγήσεις με αερόστατο στην Καππαδοκία, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής, ακυρώθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη, αφού το γραφείο συντονισμού Νεβσεχίρ της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας αξιολόγησε τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya) Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. https://t.co/74dqJkroWQ — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.