Βούλα: Άρχισε έρευνα για τη θανατηφόρα παράσυρση της πεζής από λεωφορείο – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Εσωτερική διερεύνηση άρχισε στην ΟΣΥ μετά τη θανατηφόρα παράσυρση πεζής γυναίκας από λεωφορείο της γραμμής 162 (Βούλα - Πανόραμα) επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

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παράσυρση πεζής από λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βούλα – Πανόραμα παρέσυρε σήμερα το πρωί πεζή επί της Λ. Βουλιαγμένης, η οποία λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της στο Ασκληπιείο Βούλας.
  • Με εντολή της διοίκησης, έχει ήδη αρχίσει εσωτερική διερεύνηση στην ΟΣΥ για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων του περιστατικού.
  • Η ΟΣΥ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας, θέτοντας παράλληλα κάθε διαθέσιμο στοιχείο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

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Έχει ήδη αρχίσει εσωτερική διερεύνηση στην ΟΣΥ για την τραγωδία με την πεζή, που παρασύρθηκε από λεωφορείο σήμερα (29/10) το πρωί, στην περιοχή της Βούλας.

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Σε σχετική ανακοίνωση, η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας, ενώ σημειώνει ότι η εταιρεία θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη όταν ένα λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Βούλα – Πανόραμα, παρέσυρε την πεζή, το πρωί, επί της Λ. Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο Ασκληπιείο Βούλας, δυστυχώς, όμως, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

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Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Αναλυτικά, η ΟΣΥ αναφέρει τα εξής:

«Η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα – Πανόραμα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων».

 

 

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