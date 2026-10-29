Βούλα: Άρχισε έρευνα για τη θανατηφόρα παράσυρση της πεζής από λεωφορείο – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

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Έχει ήδη αρχίσει εσωτερική διερεύνηση στην ΟΣΥ για την τραγωδία με την πεζή, που παρασύρθηκε από λεωφορείο σήμερα (29/10) το πρωί, στην περιοχή της Βούλας.

Σε σχετική ανακοίνωση, η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας, ενώ σημειώνει ότι η εταιρεία θέτει στη διάθεση των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη όταν ένα λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Βούλα – Πανόραμα, παρέσυρε την πεζή, το πρωί, επί της Λ. Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο Ασκληπιείο Βούλας, δυστυχώς, όμως, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Αναλυτικά, η ΟΣΥ αναφέρει τα εξής:

«Η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα – Πανόραμα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων».