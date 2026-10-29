Λαγκάρντ: Εμφανίστηκε με τσιρότα στο πρόσωπο για να ανακοινώσει την παραίτησή της από την ΕΚΤ – ΒΙΝΤΕΟ

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Με μια αιφνιδιαστική βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, όπου εμφανίστηκε με αυτοκόλλητα επιθέματα (τσιρότα) στο πρόσωπο, η Κριστίν Λαγκάρντ γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Φεβρουάριο του 2027, οκτώ μήνες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της.

Η ανάρτηση Λαγκάρντ

«Ήταν μεγάλη μου τιμή και τεράστιο προνόμιο να υπηρετήσω αυτόν τον θεσμό. Πιστεύω ότι αποχωρώ από αυτόν τον θεσμό με την αίσθηση του καλά εκτελεσμένου έργου και μιας ΕΚΤ έτοιμης για το μέλλον», δήλωσε.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε αναλάβει τα ηνία της ΕΚΤ το 2019, διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η ίδια έσπευσε να προλάβει τυχόν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εμφάνισή της.

«Απλώς για να αποφύγω οποιαδήποτε κουβέντα στα social media: τα επιθέματα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στις αρχές της εβδομάδας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και να ελέγχετε το δέρμα σας τακτικά!», έγραψε στην ανάρτησή της.



Η επίσημη ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα

Η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σχετικό δελτίο Τύπου την Πέμπτη.

President Lagarde has informed the Governing Council and the President of the European Council António Costa that she will step down from her position on 7 February 2027. Her successor will be appointed by the European Council in due course. Press release https://t.co/krd51z9pZO — European Central Bank (@ecb) October 29, 2026



Η οκταετής θητεία της ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2027, οπότε και θα συμπλήρωνε οκτώ χρόνια στο τιμόνι του θεσμού.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρμόδιο για τον διορισμό του διαδόχου της.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι διαδικασίες για την ανεύρεση του επόμενου επικεφαλής της ΕΚΤ ξεκινούν άμεσα.

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026



Σύμφωνα με το Associated Press, η παραίτησή της ανοίγει τον δρόμο για πολύπλοκα πολιτικά «παζάρια» σχετικά με τον διάδοχό της, αλλά και για την πλήρωση των θέσεων δύο ακόμη ανώτατων αξιωματούχων που αποχωρούν εντός του επόμενου έτους.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ διευθύνει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, το οποίο καθορίζει τα επιτόκια για τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, επηρεάζοντας το κόστος δανεισμού για τα πάντα, από την αγορά κατοικίας μέχρι τη δημιουργία νέων εργοστασίων, ενώ λειτουργεί και ως ο βασικός «πυροσβέστης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αναταραχής.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι λόγοι της πρόωρης εξόδου

Η ανακοίνωση αυτή ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, καθώς υπήρχαν έντονες φήμες ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρούσε νωρίτερα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλέξουν τον διάδοχό της όσο ο σταθερά φιλοευρωπαϊκός, κεντρώος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται ακόμα στην προεδρία της Γαλλίας.

Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται το ενδεχόμενο αν εκλεγεί η δεξιά υποψήφια για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, να επηρεάσει την τελική επιλογή.

«Το γεγονός ότι αποχωρεί νωρίτερα δεν αποτελεί έκπληξη και δεν αλλάζει τις προοπτικές για την πολιτική της ΕΚΤ», σημείωσε ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Όπως εξήγησε ο ίδιος σε email του προς το AP, «η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θωρακιστεί, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, απέναντι στον κίνδυνο να κερδίσει η δεξιά Μαρίν Λεπέν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο του 2027».

«O διάδοχος της Λαγκάρντ θα διοριστεί όσο ο σταθερά φιλοευρωπαϊκός κεντρώος Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να κατοικεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων», πρόσθεσε.

Το πακέτο των τριών κενών θέσεων και τα επικρατέστερα ονόματα

Εκτός από την προεδρία, η θητεία ενός ακόμη κορυφαίου στελέχους της ΕΚΤ -του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν– λήγει στις 31 Μαΐου, ενώ το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, παραιτείται στις 3 Ιανουαρίου για να αναλάβει θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιδιώξουν μια συμφωνία «πακέτο» για την κατανομή των τριών αυτών κενών θέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, μέσα από έναν σύνθετο κύκλο πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον Χόλγκερ Σμίντινγκ, οι ηγέτες της ΕΕ θα επιδιώξουν πιθανότατα να καταλήξουν σε συμφωνία και για τις τρεις θέσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής στις 17-18 Δεκεμβρίου.

Ως επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη διαδοχή της Λαγκάρντ φέρονται ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, και ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κοθ από την Ισπανία, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η οποία αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό κεντρικών τραπεζών.

Η κληρονομιά της Λαγκάρντ και ο ρόλος-κλειδί της ΕΚΤ

Μια από τις καθοριστικότερες στιγμές της θητείας της καταγράφηκε το 2020, όταν η τράπεζα διέθεσε 1,35 τρισεκατομμύρια ευρώ (1,5 τρισ. δολάρια) σε μέτρα έκτακτης στήριξης μέσω αγοράς ομολόγων, αποτρέποντας την κατάρρευση της ρευστότητας στην οικονομία εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Η ικανότητα της ΕΚΤ να δρα με ταχύτητα -σε αντίθεση με τις συχνά χρονοβόρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 εθνικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- της έχει προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών κρίσεων, όπως η πανδημία και η κορύφωση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη την περίοδο 2010-2012.

Σε αυτό το πλαίσιο, μνημονεύεται ιδιαίτερα η ιστορική υπόσχεση του Μάριο Ντράγκι το 2012 ότι «θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσει το ευρώ», μια δήλωση που είχε καθησυχάσει τις αγορές ομολόγων την εποχή εκείνη, αποτρέποντας τους φόβους για διάλυση της νομισματικής ένωσης.