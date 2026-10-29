Άδωνις Γεωργιάδης: Συναντήθηκε με την Αφροδίτη Νέστορα – Τι συζήτησαν

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε με την πρόεδρο του Συλλόγου «RED-Y», Αφροδίτη Νέστορα, και συζήτησαν σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος «Επόπτης» από την 1η Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη δράση για εθελοντές μυελού των οστών που διοργανώνει ο Σύλλογος στη Θεσσαλονίκη.

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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης/Αφροδίτη Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε με την πρόεδρο του Συλλόγου «RED-Y», Αφροδίτη Νέστορα, με αντικείμενο τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκε η εφαρμογή του νέου ενιαίου ψηφιακού συστήματος «Επόπτης» από την 1η Νοεμβρίου 2026, με την κ. Νέστορα να τονίζει ότι «Το σύστημα «Επόπτης» είναι ένα ουσιαστικό και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας».
  • Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε ότι ο Σύλλογος «RED-Y» διοργανώνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:00, δράση για εθελοντές μυελού των οστών στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο του Συλλόγου «RED-Y», Αφροδίτη Νέστορα, συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συζήτησαν σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, καθώς και την εφαρμογή του νέου ενιαίου ψηφιακού συστήματος «Επόπτης» από την 1η Νοεμβρίου 2026.

«Το σύστημα «Επόπτης» είναι ένα ουσιαστικό και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας», τόνισε η κα Νέστορα και ανέφερε ότι ο Σύλλογος «RED-Y» διοργανώνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:00, δράση για εθελοντές μυελού των οστών στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

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