Άδωνις Γεωργιάδης: Συναντήθηκε με την Αφροδίτη Νέστορα – Τι συζήτησαν

Με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο του Συλλόγου «RED-Y», Αφροδίτη Νέστορα, συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συζήτησαν σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, καθώς και την εφαρμογή του νέου ενιαίου ψηφιακού συστήματος «Επόπτης» από την 1η Νοεμβρίου 2026.

«Το σύστημα «Επόπτης» είναι ένα ουσιαστικό και σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας», τόνισε η κα Νέστορα και ανέφερε ότι ο Σύλλογος «RED-Y» διοργανώνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:00, δράση για εθελοντές μυελού των οστών στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.