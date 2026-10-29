Βορίδης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν είναι ήττα κάτι που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» – Τι είπε για τον Ηλία Κασιδιάρη

Τις κρίσιμες πτυχές της εξωτερικής και εσωτερικής επικαιρότητας ανέλυσε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Αρχικά, αποδομεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως νομικά ανυπόστατο γεγονός, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα, δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μαξιμαλιστικές λογικές.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Επίσης εκφράζει την αισιοδοξία του για την συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης εάν αυτό προτάξει η λαϊκή ετυμηγορία.

«Κάτι που δεν παράγει έννομες συνέπειες, ήττα δεν το λες»

«Κάτι το οποίο δεν παράγει έννομες συνέπειες, δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και καταγγέλλεται διεθνώς, ήττα δεν το λες. Ασφαλώς θα ήταν ευκταίο να είχε αποφευχθεί. Πρέπει, όμως, να γίνει κατανοητό ότι στον διεθνή χώρο υπάρχουν πράγματα τα οποία ελέγχεις και πράγματα που δεν ελέγχεις. Εδώ έχουμε δύο τρίτα κράτη, την Τουρκία και τη Λιβύη. Δεν βρισκόμαστε κάπου στη μέση, όμως ο καθένας προσπαθεί να επεκτείνει τις επιρροές του.

Εμείς παρεμβαίνουμε επειδή μας αφορά άμεσα. Με τη Λιβύη έχουμε μια πολύ μεγάλη, ανοιχτή υπόθεση: το μεταναστευτικό. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο και μεγάλο ζήτημα επί του πεδίου. Είναι αναμφίβολα μια δυσάρεστη εξέλιξη το γεγονός ότι ένα κομμάτι της Λιβύης, επέλεξε πως ήταν προς το συμφέρον του, να προβεί σε αυτή την παράνομη ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, η σχέση μας με τη Λιβύη δεν πρόκειται να σταματήσει. Η σχέση αυτή πρέπει να είναι διαρκής, διότι είναι διαρκές και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι μη νόμιμες ενέργειες κρίνονται στην πράξη, στο πεδίο», τόνισε με έμφαση ο Μάκης Βορίδης.

«Δεν αποδίδει η μαξιμαλιστική άποψη, «πάμε να τα τελειώνουμε όλα τώρα»

Κληθείς να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα, «Γιατί δεν προχωράμε άμεσα σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια» ο κ. Βορίδης, απάντησε το εξής:

«Δεν χρειάζεται μαξιμαλιστική προσέγγιση του τύπου «πάμε να τα τελειώσουμε όλα τώρα». Υπάρχουν βήματα, προπαρασκευή και συγκεκριμένα στάδια. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα 12 ναυτικά μίλια. Πρόκειται για τακτική της εξωτερικής μας πολιτικής. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα κέρδη, ενώ δεν έχω δει αντίστοιχα κέρδη για την Τουρκία», υπογράμμισε.

«Η Τουρκία επιμένει στις διμερείς συζητήσεις»

Ο Μάκης Βορίδης, ανάφερε εκ νέου, πως η βασική μας διαφορά με την Τουρκία, είναι πως δεν επιθυμεί σε αντίθεση με την Ελλάδα, τη διευθέτηση των διαφορών που υπάρχουν από ένα Διεθνές όργανο και επιμένει στη διμερή διευθέτηση.

«Η Τουρκία λέει πράγματι ότι αυτά είναι διμερή ζητήματα ανάμεσα σε εκείνη και την Ελλάδα. Εμείς, αντίθετα, λέμε ότι θέλουμε διεθνή όργανα και διεθνείς συνθήκες, κάτι που η Τουρκία δεν αποδέχεται», επεσήμανε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Μια κυβέρνηση κρίνεται από τα αποτελέσματα που παράγει»

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και στην αιχμηρή κριτική που ασκείται από πρώην πρωθυπουργούς, αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα με την Τουρκία, αλλά και ευρύτερα στη διεθνή πολιτική σκηνή.

«Εγώ ακούω την κριτική. Όμως, μια κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Η κριτική μας παρακινεί να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά η πολιτική μας έχει ήδη απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι λάθος η κριτική ότι δεν πρέπει να διεξάγουμε διάλογο. Επιπλέον, τα «ήρεμα νερά» φέρνουν θετικά αποτελέσματα για εμάς, ιδιαίτερα στο κρίσιμο μέτωπο της μετανάστευσης», τόνισε.

«Το νομικό οχυρό αφορά την υποψηφιότητα, όχι το δικαίωμα λόγου»

Ο κ. Βορίδης ρωτήθηκε με αφορμή τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, και για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη.

«Το νομικό ανάχωμα αφορά αποκλειστικά στην ανακήρυξη υποψηφιότητας στις εκλογές και όχι το γενικό δικαίωμα του λόγου. Δεν μπορείς a priori να πεις ότι απαγορεύονται συλλήβδην οι συγκεντρώσεις. Αν μαζεύονται ορισμένοι απ’ έξω και λένε «θα του απαγορεύσουμε να μιλάει», τότε η αστυνομία οφείλει να πράξει αυτό που έκανε: να διασφαλίσει την ευταξία και τη δημόσια ηρεμία», αποσαφήνισε.

«Νομικά, είτε πρόκειται για τον ίδιο είτε για «αχυράνθρωπο», τέτοιου είδους συνδυασμοί δεν ανακηρύσσονται. Όταν έρχεται κάποιος καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και δηλώνει υποψήφιος με το τάδε κόμμα, δίνεται η δυνητική ευχέρεια στον Άρειο Πάγο να κρίνει ότι το εν λόγω κόμμα δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» πρόσθεσε.

«Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων υπήρχε παλαιότερα ως παρεπόμενη ποινή, αλλά καταργήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί σήμερα να είναι υποψήφιος; Ναι, ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος. Όμως, για να εκλεγεί με αυτό το καθεστώς, απαιτείται είτε 3% σε πανελλαδικό επίπεδο είτε να λάβει ποσοστό περίπου 80% με 85% σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, κάτι πρακτικά αδύνατο», επεσήμανε ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με το προφίλ υποστηρικτών τέτοιων σχηματισμών, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι:

«Είναι ένα υπαρκτό κομμάτι του εκλογικού σώματος, αλλά δεν είναι μεγάλο. Είναι ένα κοινό που αναζητά ύβρεις, ακρότητες και «κρεμάλες». Ένα τμήμα του μάλιστα, προβληματίζεται ανάμεσα σε επιλογές της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Το κυρίαρχο, σκληρό χαρακτηριστικό αυτών των πολιτών, είναι η συνολική άρνηση και η απόρριψη του πολιτικού συστήματος», τόνισε.

Για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ και τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, ο βουλευτής της ΝΔ, ισχυρίστηκε ότι:

«Τα ποσοστά σήμερα καταγράφονται κοντά στο 30%. Θυμίζω ότι και τον Οκτώβριο του 2022, μας έδιναν γύρω στο 34% και τελικά στις κάλπες πήραμε 41%. Το ποσοστό αυτό θα ενισχυθεί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, καθώς θα υπάρξει συσπείρωση. Το ακριβές τελικό νούμερο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα.

Δεν είναι εύκολο να περιφρονήσεις τη βούληση του ελληνικού λαού. Συνεπώς, όλα τα σενάρια θα επανεξεταστούν, έπειτα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Εάν ο λαός δώσει εντολή στη Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, θα το πράξουμε. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Όποιος περιφρονεί την βούληση του ελληνικού λαού, θα υποστεί τις συνέπειες.