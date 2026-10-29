Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
- Στο βήμα βρίσκεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
- Η τακτική ενημέρωση μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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