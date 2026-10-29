Στην ΕΛ.Α.Σ προσχωρεί η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου – «Διέξοδος και ελπίδα» για τον προοδευτικό χώρο

Τη συμμετοχή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, εκτιμώντας ότι το νέο εγχείρημα δίνει διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό χώρο. Όπως αναφέρει, η πρωτοβουλία διαμορφώνει τη δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για συσπείρωση και συστράτευση ώστε να συγκροτηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός-αριστερός πόλος.

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Πολιτική

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συμμετοχή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, εκτιμώντας ότι το νέο εγχείρημα «δίνει διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο».
  • Όπως αναφέρει, ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ διαμορφώνουν τη δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής.
  • Σύμφωνα με την ίδια, απαιτείται συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό-αριστερό πόλο, ο οποίος θα εκφράσει ξανά «ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής».

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Τη συμμετοχή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, εκτιμώντας ότι το νέο εγχείρημα «δίνει διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο».

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Όπως αναφέρει, ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ διαμορφώνουν τη δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής.

Η κα Ξενογιαννακοπούλου, εξηγεί ότι η απόφασή της στηρίζεται στη συνέπεια στις ιδέες, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησε στην πολιτική της διαδρομή. Με αυτό το σκεπτικό, αποφάσισε να συμμετάσχει στη συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

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«Συσπείρωση και συστράτευση»

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησης, η κα Ξενογιαννακοπούλου, περιγράφει το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την επιλογή της. Σύμφωνα με την ίδια, η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό-αριστερό πόλο.

Ο πόλος αυτός, όπως σημειώνει, θα εκφράσει ξανά «ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής».

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