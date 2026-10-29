Στην ΕΛ.Α.Σ προσχωρεί η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου – «Διέξοδος και ελπίδα» για τον προοδευτικό χώρο

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Τη συμμετοχή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, εκτιμώντας ότι το νέο εγχείρημα «δίνει διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο».

Όπως αναφέρει, ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ διαμορφώνουν τη δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής.

Η κα Ξενογιαννακοπούλου, εξηγεί ότι η απόφασή της στηρίζεται στη συνέπεια στις ιδέες, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησε στην πολιτική της διαδρομή. Με αυτό το σκεπτικό, αποφάσισε να συμμετάσχει στη συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

«Συσπείρωση και συστράτευση»

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησης, η κα Ξενογιαννακοπούλου, περιγράφει το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την επιλογή της. Σύμφωνα με την ίδια, η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό-αριστερό πόλο.

Ο πόλος αυτός, όπως σημειώνει, θα εκφράσει ξανά «ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής».