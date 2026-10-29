Ρόδος: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπές αυτοκινήτων – Αναζητείται συνομήλικός του

Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο και ένας συνομήλικός του, αναζητούνται για υπόθεση διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων και κλοπής δύο αυτοκινήτων. Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα αντίθετα σε μονόδρομο, με συνεπιβάτη έναν 10χρονο, ενώ το δεύτερο αναιρεθέν όχημα, εγκαταλείφθηκε από τον έτερο δράστη. Τα οχήματα και τα χρήματα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, με την προανάκριση της αστυνομίας να συνεχίζεται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο και ένας συνομήλικός του αναζητείται για υπόθεση κλοπής δύο αυτοκινήτων και διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.
  • Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το ένα όχημα που κινούνταν επικίνδυνα αντίθετα σε μονόδρομο και συνέλαβαν τον 14χρονο οδηγό, στο αυτοκίνητο του οποίου επέβαινε και ένας 10χρονος.
  • Τα δύο αφαιρεθέντα αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό που ανακτήθηκε αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο και ένας συνομήλικός του αναζητείται για υπόθεση κλοπής δύο αυτοκινήτων και διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3.00 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενημερώθηκαν για διάρρηξη στην επιχείρηση, από την οποία είχαν αφαιρεθεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 50 ευρώ σε κέρματα.

Λίγο αργότερα εντόπισαν το όχημα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε μονόδρομο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 14χρονο οδηγό. Στο όχημα επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο 14χρονοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη του. Με αυτό κινούνταν ο δεύτερος ανήλικος, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός.

Τα δύο αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό που ανακτήθηκε αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Τα στοιχεία των εμπλεκομένων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

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