Σπέτσες: Χειροπέδες σε 49χρονο για διακίνηση κοκαΐνης στο νησί – Προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 49χρονου αλλοδαπού που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στις Σπέτσες με όχημα διανομής και δίκυκλη μοτοσικλέτα προχώρησε η ΕΛΑΣ, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι νομιμοποιούσε τα έσοδα μέσω κερδισμένων δελτίων στοιχήματος. Κατά τη σύλληψή του ο δράστης επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με 20.000 ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος.

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περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στις Σπέτσες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού.
  • Κατά τη σύλληψή του επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα.
  • Στις έρευνες κατασχέθηκαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, μετρητά και 12 κερδισμένα δελτία στοιχήματος με συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στις Σπέτσες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/10).

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για άνδρα που διακινεί κοκαΐνη στις Σπέτσες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 49χρονο αλλοδαπό και πιστοποίησαν την εγκληματική δράση του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε πλήθος ατόμων, χρησιμοποιώντας όχημα διανομής εταιρείας καθώς και δίκυκλη μοτοσικλέτας ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός δράστης χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να νομιμοποιεί τα έσοδα από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, κατά τη σύλληψή του επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντας τους το ποσό των 20.000 ευρώ προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 άτομα, που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 22χρονος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων καθώς κατείχε τρίφτη κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.

Τα ευρήματα

Σημειώνεται ότι κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 49χρονου και σε οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 22 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση,
  • τα χρηματικά ποσά των 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας και -101- δολαρίων Η.Π.Α.,
  • 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας με το συνολικό πληρωτέο ποσό των -27.097- ευρώ και
  • 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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