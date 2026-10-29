Καύσιμα: Προς παράταση των μέτρων στήριξης για τουλάχιστον 15 ημέρες – Όλα όσα είπε ο Όμηρος Τσάπαλος

Θα παραταθούν τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα τουλάχιστον για ένα 15ήμερο, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο Open TV και την εκπομπή “10 Παντού” με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται όλες αυτές τις ημέρες (σ.σ. στα καύσιμα) δεν έχει υπάρξει κάποια θεαματική μείωση, αντιθέτως έχουν σταθεροποιηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επομένως οδεύουμε προς μια παράταση των υφιστάμενων μέτρων τουλάχιστον για 15 ημέρες, δηλαδή για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, αυτό φαίνεται από τα στοιχεία. Θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ούτως ώστε να στηρίξουμε στην αντλία και για το ντίζελ κίνησης και για την βενζίνη. Αλλά φυσικά θυμίζω τη στήριξή μας και για το πετρέλαιο θέρμανσης τόσο στην αντλία όσο και μέσω του επιδόματος του αυξημένου για περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά» υπογράμμισε ο κ. Τσάπαλος.

Υπενθυμίζεται πως, μέχρι το τέλος του μήνα ισχύουν τα εξής:

στο πετρέλαιο θέρμανσης , η συνολική επιδότηση είναι 0,40 ευρώ το λίτρο (20 λεπτά από την κρατική επιδότηση και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια),

, η συνολική επιδότηση είναι 0,40 ευρώ το λίτρο (20 λεπτά από την κρατική επιδότηση και 20 λεπτά από τα διυλιστήρια), στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), η επιδότηση ανέρχεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο

η επιδότηση ανέρχεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο και στην αμόλυβδη βενζίνη η επιδότηση είναι 10 λεπτά ανά λίτρο.

«Επομένως η στήριξη της κυβέρνησης τόσο στο ντίζελ όσο και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης .. το επίδομα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας από την άλλη θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, είναι περιορισμένα. Αυτό έχει να κάνει με μια κρίση που θα βιώσουμε και τους επόμενους μήνες. Άρα μέσα στον χειμώνα η Ελλάδα έχει κάποια δημοσιονομικά περιθώρια να στηρίζει περαιτέρω. Ωστόσο, ήρθε η ώρα της Ευρώπης να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Είναι ένας κρίσιμος Νοέμβριος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες» συμπλήρωσε.