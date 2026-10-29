Ισραήλ: Παρέμβαση από Κατάρ και Τουρκία «βλέπει» το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου – Έρευνα της Σιν Μπετ για «ξένη εμπλοκή» στις κάλπες ζήτησε η Εκλογική Επιτροπή

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αμφισβητεί ανοιχτά το εκλογικό αποτέλεσμα, καταγγέλλοντας «κλοπή της κάλπης» και εμπλοκή του Κατάρ και της Τουρκίας στη χρηματοδότηση των αραβικών κομμάτων που εξασφαλίζουν 19 έδρες-ρεκόρ. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής έδωσε εντολή στη Σιν Μπετ να διερευνήσει τις υποψίες για ξένη παρέμβαση.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ εκλογές Νετανιάχου
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταγγέλλει παρέμβαση από το Κατάρ και την Τουρκία, ενώ η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έδωσε εντολή στη Σιν Μπετ για έρευνα σχετικά με «υπόνοιες για ξένη χρηματοδότηση και υπόνοιες για εκλογική δωροδοκία από ξένες οντότητες».
  • Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν τις εκλογές», επισημαίνοντας την παντελή έλλειψη στοιχείων.
  • Με την καταμέτρηση των ψήφων σε εξέλιξη, τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ εξασφαλίζοντας 19 έδρες στην Κνεσέτ ως αποτέλεσμα πρωτοφανούς κινητοποίησης της κοινότητάς τους στις κάλπες.

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Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αμφισβητεί ανοιχτά την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας, την ώρα που ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ (CEC) διέταξε επίσημη έρευνα της Σιν Μπετ για ενδεχόμενη ξένη εμπλοκή.

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Ισχυρισμοί για εμπλοκή Κατάρ και Τουρκίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά ότι το Κατάρ και η Τουρκία αποτελούν τις πηγές των κονδυλίων που διοχετεύθηκαν σε οργανώσεις κινητοποίησης Αράβων ψηφοφόρων.

Όπως μετέδωσε το Channel 12, η υπόθεση βασίζεται σε πληροφορίες που περιήλθαν στη Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νοάμ Σόλμπεργκ.

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Βάσει των ίδιων ρεπορτάζ, οι δίαυλοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χρημάτων προς τις οργανώσεις προσομοιάζουν με εκείνους που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Το πρωί, ο Σόλμπεργκ έδωσε εντολή στον αρχηγό της Σιν Μπετ, Ντάβιντ Ζινί, να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με «υπόνοιες για ξένη χρηματοδότηση και υπόνοιες για εκλογική δωροδοκία από ξένες οντότητες».

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Η επιστολή Σόλμπεργκ προς τη Σιν Μπετ

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στην επίσημη παρέμβασή του προς τον διοικητή της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, ο Νοάμ Σόλμπεργκ ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών περί εξωτερικής παρέμβασης στις εκλογές της Τρίτης, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για τις υποψίες ή τις εμπλεκόμενες χώρες.

Στην επιστολή του, ο Σόλμπεργκ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σοβαρές υπόνοιες περιήλθαν σε γνώση μου σχετικά με αθέμιτη επιρροή στις εκλογές, που ασκήθηκε μέσω χρηματοδότησης από ξένες οντότητες που ενεργούν κατά των ισραηλινών συμφερόντων. Αν και δεν μπορώ να βεβαιώσω την ουσία αυτών των υπονοιών, η γνώμη μου είναι ότι -δεδομένου ότι εμπλέκουν ξένες οντότητες- υπάρχει υποχρέωση να διερευνηθούν διεξοδικά».


«Υπό το πρίσμα αυτό, σας δίνω την εντολή να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να διερευνήσετε αυτές τις υπόνοιες, χρησιμοποιώντας την αυθεντία της Σιν Μπετ προκειμένου να αποκαλύψετε στοιχεία που είτε θα τις επιβεβαιώνουν είτε θα τις καταρρίπτουν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στην εκλογική διαδικασία και την ακεραιότητα του δημοκρατικού θεσμού», πρόσθεσε.

Ο Σόλμπεργκ ζήτησε να του παρουσιαστούν τα όποια ευρήματα της έρευνας εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας.

Αντιδράσεις

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ο πρόεδρος του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός», Μπεζαλέλ Σμότριτς, προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες των αραβικών κομμάτων «πρέπει να ανακριθούν από τη Σιν Μπετ σήμερα».

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα πουληθεί στο ριζοσπαστικό Ισλάμ με χρήματα της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Η στάση της Αστυνομίας και της Σιν Μπετ

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν τις εκλογές», επισημαίνοντας την παντελή έλλειψη στοιχείων.


«Η ημέρα των εκλογών κύλησε με πολύ λίγα μεμονωμένα περιστατικά σχετικά με την ακεραιότητα της διαδικασίας, ακόμη και σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις», δήλωσε αστυνομική πηγή σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν προανακριτικά ή άλλα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παράλληλα, αξιωματούχος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής είχε επίσης απορρίψει χθες τις αιτιάσεις περί απάτης.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Σιν Μπετ, Ντάβιντ Ζινί, αναφερόμενος στην εκλογική διαδικασία της Τρίτης, είχε δηλώσει ότι η ημέρα των εκλογών εξελίχθηκε «καλά μέχρι στιγμής».

«Η συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι υψηλή και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα στους πολίτες του Ισραήλ ότι οι εκλογές παρακολουθούνται και διεξάγονται με τρόπο σωστό και εμπνευσμένο».

Άνοδος των αραβικών κομμάτων

Όπως αποκαλύπτει η Haaretz, το κόμμα Λικούντ είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων μια σειρά από καταγγελίες και ισχυρισμούς περί απάτης, σκοπεύοντας να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα στις αραβικές περιοχές και να υποστηρίξει ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» σε περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν εξασφάλιζε τη νίκη.

Το Λίκουντ είχε μάλιστα επενδύσει εκατομμύρια σεκέλ σε μια επιχείρηση «παρακολούθησης» των εκλογικών τμημάτων στις αραβικές κοινότητες.

Στόχος της επιχείρησης δεν ήταν μόνο η πρόληψη ατασθαλιών, αλλά και η δημιουργία ενός εκτενούς φακέλου για την ψηφοφορία στους αραβικούς δήμους, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των ισχυρισμών περί απάτης εφόσον αυτό κρινόταν αναγκαίο.

Με την καταμέτρηση των ψήφων να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ εξασφαλίζοντας 19 έδρες στην Κνεσέτ, ως αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς κινητοποίησης και συμμετοχής της αραβικής κοινότητας στις κάλπες.

Το προηγούμενο των εκλογών του 2022

Το Λικούντ είχε προβάλει παρόμοιους ισχυρισμούς και μετά τις εκλογές του 2022, σημειώνει η Haaretz.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των τηλεοπτικών exit polls, εκπρόσωπος του κόμματος στην ηγεσία της Εκλογικής Επιτροπής είχε ζητήσει εσπευσμένα από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής και δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ισαάκ Αμίτ -νυν πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου- να αποστείλει την αστυνομία σε αραβικά εκλογικά τμήματα, επικαλούμενος ξέσπασμα βίας.

Παράλληλα, στο διαδίκτυο διακινούνταν φήμες για προσπάθειες αλλοίωσης των αποτελεσμάτων.

Σε μεταγενέστερο έγγραφό του για τα διδάγματα των εκλογών του 2022, ο Αμίτ ανέφερε ότι η άμεση εξέταση που διενήργησε η Επιτροπή απέδειξε πως οι αιτιάσεις του Λικούντ ήταν εντελώς αβάσιμες, συμπέρασμα που η Επιτροπή δημοσιοποίησε αμέσως.

Ο Αμίτ είχε προειδοποιήσει τότε ότι η αποστολή αστυνομικών οχημάτων στα εκλογικά τμήματα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση στις αραβικές κοινότητες, με απρόβλεπτες συνέπειες.

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