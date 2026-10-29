Politico: Το πολύνεκρο δυστύχημα τορπιλίζει την προεκλογική εκστρατεία του Σάντσεθ – Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί μετά τη σύγκρουση των τρένων

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Νέο σοβαρό πλήγμα στις προεκλογικές φιλοδοξίες του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ επιφέρει το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο, επαναφέροντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τη διαχείριση των δημόσιων υποδομών μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες κάλπες.

Η πολύνεκρη τραγωδία (τουλάχιστον 68 νεκροί) τορπιλίζει το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης περί αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της καθημερινότητας των Ισπανών πολιτών, δίνοντας νέα δυναμική στην αντιπολίτευση, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico.

Το δυστύχημα που αλλάζει τους συσχετισμούς

Αν και τα αίτια της τραγωδίας της Τετάρτης, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί πλήρως, το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε ένα άλλο πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο κοντά στην κωμόπολη Αδαμούθ της νότιας Ισπανίας.

Εκείνο το δυστύχημα είχε αποδοθεί σε ελλιπή συντήρηση, εντείνοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη συνολική διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Πέδρο Σάντσεθ φαινόταν να κερδίζει έδαφος απέναντι στον αρχηγό του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προτάσσοντας το προσωπικό του προφίλ και εστιάζοντας την εκστρατεία του στο στεγαστικό και τα κοινωνικά ζητήματα ενόψει της κάλπης της 29ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η σύγκρουση των τρένων ανέκοψε αυτή τη δυναμική, στρέφοντας ξανά την προσοχή των ψηφοφόρων στις επιδόσεις της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων.

«Η Ισπανία έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι συμβαίνει με τις υποδομές της», δήλωσε την Τετάρτη ο Φεϊχόο, υπογραμμίζοντας ότι το δυστύχημα απαιτεί «άμεση κυβερνητική αλλά και δικαστική έρευνα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα και χωρίς καμία παρέμβαση».

Στρατηγική δύο ταχυτήτων

Σύμφωνα με το Politico, η δεξιά αντιπολίτευση, η οποία βάσει των δημοσκοπήσεων διατηρεί προβάδισμα για την κατάκτηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αντέδρασε με διαφορετικούς τόνους στην τραγωδία:

Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ζήτησε αρχικά «σύνεση και σεβασμό», όμως στη συνέχεια το κόμμα του υιοθέτησε πιο σκληρή γραμμή, δημοσιεύοντας την ανάρτηση: «ΩΣ ΕΔΩ».

Το ακροδεξιό κόμμα Vox πέρασε αμέσως στην επίθεση, δεσμευόμενο να ζητήσει νομικές ευθύνες από την κυβέρνηση και καταλογίζοντάς της την «υποβάθμιση των υποδομών και των θεσμών».

Αυτή η διπλή τακτική αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο κόμματα επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τραγωδία: το PP επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση για να προσελκύσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ το Vox επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για να συσπειρώσει το ακροδεξιό ακροατήριο.

Και τα δύο κόμματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, εάν αυτό απαιτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σοσιαλιστής βουλευτής, μιλώντας ανώνυμα στο Politico, παραδέχθηκε την ανατροπή των σχεδιασμών της κυβέρνησης Σάντσεθ.

«Το δυστύχημα ανατρέπει αναπόφευκτα την προεκλογική εκστρατεία και καταφέρει σοβαρό πλήγμα στον Σάντσεθ. Αλλάζει την ατζέντα της συζήτησης και είναι φυσικό η αντιπολίτευση να το εκμεταλλευτεί, όπως έκανε και με το δυστύχημα στο Αδαμούθ».

Από εθνικό σύμβολο, πηγή αμφισβήτησης

Όπως σημειώνει το Politico, το πολύνεκρο δυστύχημα κλονίζει την εμπιστοσύνη σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Όταν το τρένο υψηλής ταχύτητας εμφανίστηκε στην Ισπανία το 1992, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Ισπανοί έβλεπαν τη χώρα τους.

«Ήταν ένα ισχυρό σύμβολο ότι η Ισπανία αναπτυσσόταν, ενσωματωνόταν στην Ευρώπη με σύγχρονη τεχνολογία», αναφέρει στο Politico ο Ισπανός δημοσιογράφος και αναλυτής Ραμόν Γκονθάλεθ Φέριθ.

Ωστόσο, από το 2015 το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. «Παρόλο που η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών έπαψαν να αποτελούν προτεραιότητα», εξηγεί ο ίδιος.

Πρόσθεσε επίσης ότι η υποβάθμιση του σιδηροδρόμου αντικατοπτρίζει μια γενικότερη παρακμή δημόσιων αγαθών που παλαιότερα λειτουργούσαν υποδειγματικά, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης -που υπέστη εκτεταμένο μπλακ άουτ τον Απρίλιο του 2025- και το σύστημα υγείας.

Μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ τον περασμένο Ιανουάριο, ο Σάντσεθ είχε δεσμευτεί να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη» στο δίκτυο. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη αυτή παραμένει κλονισμένη.

«Αυτό το δυστύχημα αποδεικνύει ότι, αν ίσχυε ποτέ πως οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν ανεξάρτητα από την πολιτική αναταραχή, πλέον δεν ισχύει», σημειώνει ο Γκονθάλεθ Φέριθ.

«Όταν οι κυβερνήσεις παραμελούν τα πράγματα, αυτό που ακολουθεί είναι η υποβάθμιση της ποιότητας και, ορισμένες φορές, η τραγωδία».

Παραδοχή για ανθρώπινο λάθος

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες της σύγκρουσης επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως αρμόδιος υπάλληλος στο εθνικό κέντρο ελέγχου σιδηροδρόμων στη Μαδρίτη έδωσε «ανεξήγητα» εντολή σε μία αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας (AVE) της Renfe να κινηθεί σε γραμμή όπου βρισκόταν ήδη ακινητοποιημένο άλλο τρένο, της Iryo.

Από τον τόπο της τραγωδίας, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε πως είναι «απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να υφίσταται δύο δυστυχήματα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στον ίδιο χρόνο», δεσμευόμενος να «αναλάβει αποφασιστική δράση» εφόσον αποδειχθεί ότι η σύγκρουση προήλθε από «συστημικές αποτυχίες».

Παράλληλα, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων στον άξονα υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας έως τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων σε μια κρίσιμη αρτηρία που εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Διαχείριση ζημίας

Όπως υπογραμμίζει το Politico, η τραγωδία βρίσκει τον Ισπανό Πρωθυπουργό σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία, καθώς οι πιθανότητες παραμονής του στην εξουσία ήταν ήδη περιορισμένες μετά την κατάρρευση των συμμαχιών του με την αριστερά.

Μέχρι πρότινος, ο Σάντσεθ φαινόταν να κερδίζει πόντους έναντι του Φεϊχόο, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του ηγέτη του PP, ο οποίος είχε προκαλέσει ανησυχία στους κεντρώους ψηφοφόρους αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το Vox και προτείνοντας αλλαγές στη νομοθεσία για τις αμβλώσεις.

Ωστόσο, η σύγκρουση των τρένων μηδένισε το κοντέρ της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

«Η εκστρατεία πήγαινε πραγματικά πολύ καλά», δήλωσε στο Politico ένας άλλος βουλευτής των Σοσιαλιστών. «Αυτό είναι ο “μαύρος κύκνος” που δεν είδαμε να έρχεται».