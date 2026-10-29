Στενά του Ορμούζ: Τρία τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες – «Παραμένουν κλειστά» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν την πρόκληση πυρκαγιών σε τρία δεξαμενόπλοια έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ διαμηνύουν ότι το κρίσιμο θάλασσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό.

Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι αιχμαλώτισαν αμερικανικό «κατασκοπευτικό» drone.

Πυρκαγιές

Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των IRGC.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα πλοία χρησιμοποίησαν τη «μη εξουσιοδοτημένη» νότια διαδρομή και προσέκρουσαν στις νότιες ακτές των Στενών του Ορμούζ αφότου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, «Τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει όλα τα συστήματα ραντάρ και ναυσιπλοΐας τους και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τη μη εξουσιοδοτημένη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού των IRGC».



Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης επεσήμανε ότι υπήρξε περιβαλλοντικός αντίκτυπος μετά την πυρκαγιά στα πλοία, σημειώνοντας ότι «η μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ είναι μολυσμένη και οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των πλοίων είναι υπεύθυνοι για τη διέλευση μέσα από αυτές τις διαδρομές».

Παράλληλα, οι IRGC προειδοποίησαν τους ναυτιλιακούς φορείς να «μην δίνουν σημασία στις αυταπάτες της CENTCOM (Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ) στον κυβερνοχώρο», προσθέτοντας ότι σε «οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια» θα δοθεί «αποφασιστική» απάντηση.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από την πλευρά της, η ⁠Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (UKMTO) αναφέρει ότι ένα πλοίο έχει πάρει φωτιά έπειτα από μια φαινομενική επίθεση στο Ορμούζ.

«Ο πλοίαρχος ενός τρίτου πλοίου ανέφερε ότι εντόπισε ένα άλλο πλοίο να καίγεται. Η κατάσταση του πληρώματος είναι άγνωστη», ανέφερε η UKMTO σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το περιστατικό συνέβη 17 χλμ. (9 ναυτικά μίλια) βόρεια του Χασάμπ, στο Ομάν.

UKMTO WARNING 185-26 Click here to view the full warning⤵️

https://t.co/W1S85niQQ5 #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/WlpxoSQW6p — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 29, 2026

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι η κρίσιμη αυτή υδάτινη οδός για το παγκόσμιο εμπόριο θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι απαιτήσεις του Ιράν εκπληρωθούν από τις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Fars, ο Μοχεμπί τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σήμερα υπό τον στρατηγικό έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και δεν θα ανοίξουν ποτέ μέχρις ότου οι όροι της Ισλαμικής Δημοκρατίας ικανοποιηθούν πλήρως».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο «εχθρός» επιχείρησε να καταστρέψει τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, υποστηρίζοντας πως ο «κρυφός στόχος» των ΗΠΑ είναι να διασφαλίσουν την υλοποίηση του σχεδίου για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Αμερικανικό «κατασκοπευτικό» drone

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν ένα αμερικανικό «κατασκοπευτικό» drone δυτικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

IRGC: US Drone Downed Near Strait of Hormuz

https://t.co/5hM1wm0wKX https://t.co/2iTLes4U0A — Fars News Agency (@EnglishFars) October 29, 2026



Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Ναυτικό των IRGC ανέφερε ότι στελέχη της Μονάδας Ηλεκτρονικού Πολέμου «κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια ένα κατασκοπευτικό και παραπλανητικό drone του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού (MQM-170) δυτικά των Στενών του Ορμούζ».

«Αποστολή αυτού του drone ήταν ο εντοπισμός των συστημάτων αεράμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην παραλιακή ζώνη του Περσικού ΚολΠου και των Στενών του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Με βάση τις πληροφορίες που ανέκτησαν από αυτό το αεροσκάφος οι ειδικοί του Ναυτικού των IRGC, διαπιστώθηκε ότι η προέλευση της πτήσης αυτού του αεροσκάφους ήταν στις ακτές μιας από τις χώρες στην νότια άκρη του Περσικού Κόλπου».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από το IRGC η κατάρριψη ενός drone τύπου MQ-1 στον εναέριο χώρο ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.