Βίντεο: Παρουσιαστής κλώτσησε κάμερα-drone σε live εκπομπή και την έστειλε στο πρόσωπο μοντέλου — «Φταίνε τα παπούτσια μου!»

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Ένα άνευ προηγουμένου περιστατικό έλαβε χώρα ζωντανά στην τηλεόραση του Μεξικού, όπου γνωστός παρουσιαστής κλώτσησε κάμερα-drone με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο πρόσωπο μοντέλο της εκπομπής, αποδίδοντας τελικά το ατύχημα… στα παπούτσια του.

Το απρόοπτο ατύχημα

Σε μια πράξη που ξάφνιασε τους πάντες, ο Ερνέστο Τσαβάνα, παρουσιαστής της μεξικανικής κωμικής εκπομπής «Es Show», κλώτσησε χωρίς καμία προφανή αιτία ένα drone της παραγωγής κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της Δευτέρας.

Η συσκευή εκτινάχθηκε και χτύπησε απευθείας στο πρόσωπο το μοντέλο Ισαμπέλα «Λα Κολομπιάνα» Ρόχας, αφήνοντάς την με ματωμένο στόμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Sun.

Ενώ οι θεατές στο στούντιο παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, ο Τσαβάνα επιχείρησε αρχικά να αποποιηθεί των ευθυνών.

«Δείτε τι έχετε κάνει», είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό της εκπομπής, προτού τελικά προχωρήσει σε μια δημόσια, τηλεοπτική απολογία και διατυπώσει τον αδιανόητο ισχυρισμό ότι για το συμβάν έφταιγαν ενδεχομένως τα παπούτσια του.



«Λυπάμαι πολύ. Είμαι υπεύθυνος για ό,τι μόλις συνέβη», δήλωσε ο παρουσιαστής. «Νιώθω πολύ ντροπιασμένος και αμήχανος για αυτό που μόλις έκανα», πρόσθεσε.

«Κλώτσησα αυτό το πράγμα που έβαλαν μπροστά μου… Δεν ξέρω, ίσως να έφταιγαν τα καινούρια μου παπούτσια».

Μέλη του συνεργείου του Canal 6 -του τηλεοπτικού σταθμού που προβάλλει την εκπομπή- έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στη Ρόχας στα παρασκήνια, όπως ανέφερε η Sun.

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Παράλληλα, σύμφωνα με το μεξικανικό μέσο Cronica, η παραγωγή του καναλιού σχεδιάζει να καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης της Ρόχας, καθώς και τις υπόλοιπες αποζημιώσεις.

Ποια είναι η Ισαμπέλα Ρόχας και η εκπομπή

Η Ισαμπέλα Ρόχας αποτελεί βασικό και ιδιαίτερα προβεβλημένο πρόσωπο στην εκπομπή «Es Show».

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του προγράμματος, το οποίο εδρεύει στο Μοντερέι του Μεξικού, είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως δημιουργός περιεχομένου.

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Το «Es Show» είναι μια δημοφιλής, βραδινή, ισπανόφωνη χιουμοριστική εκπομπή ποικίλης ύλης, η οποία περιλαμβάνει παιχνίδια, χορό, κωμικά σκετς, μουσική και καλεσμένους από τον χώρο της σόου μπίζνες, αναφέρει η New York Post.

Η νέα δημόσια συγγνώμη την Τρίτη

Εμφανώς προβληματισμένος και με σκυθρωπό ύφος, ο Ερνέστο Τσαβάνα επανήλθε την Τρίτη με νέο βίντεο, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη γκάφα του.

«Είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από το πρακτορείο POSTA.

😲📺 El presentador de televisión @ErnestoChavana da la cara y se hace responsable de la acción que cometió en su programa, pues al patear un dron, el artefacto impactó en el rostro a una integrante de su elenco. https://t.co/T88AMPxrcM — POSTAmx | Nuevo León (@postamx) October 28, 2026



«Δεν κρύβομαι. Έχω επίγνωση του λάθους που έκανα χθες, κλωτσώντας ένα drone μέσα σε μια κατάσταση που προέκυψε στην εκπομπή», πρόσθεσε.

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«Ζήτησα συγγνώμη από την Ισαμπέλα στον “αέρα” και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για το συμβάν».