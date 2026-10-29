Debate Καραγκούνη – Αποστολάκη στον Realfm 97,8 για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την ακρίβεια

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στον αέρα του Realfm 97,8 σε ένα ραδιοφωνικό debate, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης και η βουλευτής και πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης, με το «Χωριάτικο» και την Pizza Fan, καθώς και η ακρίβεια στη χώρα.

Τι είπε ο Καραγκούνης για τους χιλιάδες εργαζόμενους σε Pizza Fan και «Χωριάτικο»

Ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε αρχικά στους χιλιάδες εργαζόμενους στα καταστήματα των επιχειρήσεων, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αφορά πολύ κόσμο. Ήδη μόνο η μητρική εταιρεία, τουλάχιστον στην Pizza fan, μαζί με τα παραρτήματα, απασχολεί περίπου 553 εργαζομένους, συν τα καταστήματα δικαιόχρησης ο αριθμός αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει καμία εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης – ούτε και του Χωριάτικου- οπότε έχει την υποχρέωση να πληρώσει, να καταβάλει τις απολαβές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές και γενικώς όλες τις υποχρεώσεις που έχει.

Σε αυτή τη φάση λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και ένας λογαριασμός μισθοδοσίας που είναι ανοιχτός, αλλά από εκεί και πέρα πάντα μπορεί να υπάρξουν διάφορα ενδεχόμενα, είτε να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, είτε να γίνουν καταγγελίες των συμβάσεων – αυτό μπορεί να γίνει νομικά υπό πολλές μορφές- οπότε εκεί θα υπάρξει άμεσα η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση -το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και η Υπουργός το επανέλαβε- εμείς παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις βήμα-βήμα, ανάλογα δηλαδή την πορεία του τι ακριβώς θα γίνει, και να είναι σίγουροι οι εργαζόμενοι ότι θα σταθούμε πλάι τους, αν αξιολογηθεί ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβασης».

Αποστολάκη: Δεν έχουμε επιτυχία κάποιας Αρχής, έχουμε καρφώματα

«Επί δέκα χρόνια η ΑΑΔΕ σφύριζε αδιάφορα και επέτρεψε μέσα από ένα πλημμελές πλαίσιο ελέγχων να στηθεί αυτό το πάρτι με τα κεράσματα. Δεν πήρε κανένας χαμπάρι για τα κεράσματα, δεν πήρε κανένας χαμπάρι για ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο του ότι μια εγκληματική οργάνωση, στην πλάτη 2.500 εργαζομένων, έκανε αυτή την απάτη και πλούτιζε επί δέκα χρόνια. Δεν έχουμε επιτυχία καμίας αρχής. Έχουμε καρφώματα» είπε από την πλευρά της η κα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για επενδύσεις εκατομμυρίων που έχουν γίνει για τις ψηφιακές υποδομές της ΑΑΔΕ.

«Εδώ έχουμε ανθρώπους του κυκλώματος που αλληλοκαρφώνονται και θα το παρουσιάσουμε αυτό ως επιτυχία των διωκτικών Αρχών ή των Αρχών που είναι αρμόδιες για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων; Αντιθέτως, τα δύο αυτά σκάνδαλα είναι δυστυχώς – και το λέω με μεγάλη στενοχώρια – ένα αμάχητο τεκμήριο αποτυχίας των φορολογικών Αρχών της χώρας και των δυνατοτήτων τους να εντοπίσουν την απάτη αυτή εν τη γενέσει της και πάντως όχι 10 χρόνια αφήνοντάς την ανέλεγκτη» υπογράμμισε.

«2.500 εργαζόμενοι είναι στον αέρα»

Σχετικά με τους εργαζόμενους μίλησε για ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκύψει και πρόσθεσε: «Καταρχήν το υπουργείο Εργασίας φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δώσει άμεσα τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων, τόσο σε ό,τι αφορά τη θυγατρική, όσο και στα franchise καταστήματα. Με την Εργάνη και τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε έναν ακριβή αριθμό. Μιλάμε όμως όλοι για πάνω από 2.500 εργαζόμενους που βρίσκονται στον αέρα, γιατί οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί και γιατί αυτή η εταιρεία, από ό,τι βλέπουμε από τους ισολογισμούς, ήταν κερδοφόρα. Φαντάζομαι ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών για να δούμε αν ο μοναδικός λογαριασμός, ο οποίος δεν έχει κατασχεθεί, έχει χρήματα μέσα για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Ο Οκτώβριος τελειώνει και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει για τον Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δει κανείς ποιες είναι οι εξελίξεις. Με βάση τη σημερινή κατάσταση και τις ενεργές συμβάσεις εργασίας, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο απόλυτο κενό Ελπίζω και εύχομαι το Υπουργείο Εργασίας, πέρα από το ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, να εκπονεί και συγκεκριμένα σχέδια για κάθε ενδεχόμενο, διότι εδώ έχουμε μία μεγάλη υστέρηση του κράτους και των διωκτικών και ελεγκτικών του μηχανισμών, που επί δέκα χρόνια επέτρεψαν να στηθεί αυτή η εκτεταμένη απάτη».

«Το υπουργείο Εργασίας θα στηρίξει τους εργαζόμενους»

«Προφανώς το Υπουργείο Εργασίας, παρακολουθεί βήμα-βήμα τις εξελίξεις. θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα επέμβει για να στηρίξει τους εργαζόμενους, παρότι δεν άκουσα από την κα Αποστολάκη ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» απάντησε ο κ. Καραγκούνης σημειώνοντας ότι τα κυκλώματα και εγκληματικές οργανώσεις δεν δημιουργήθηκαν το 2019. «Είναι πάρα πολλά χρόνια, απλά για πρώτη φορά, αντίθετα από όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξε μια συντονισμένη απάντηση της Πολιτείας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και το λέω αυτό επειδή υπάρχουν στοιχεία. Βεβαίως, όταν δημιουργήθηκε η διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος, τα πράγματα έγιναν και πιο εξειδικευμένα. Ήδη, έχουν εξαρθρωθεί 259 εγκληματικές οργανώσεις, πχ κυκλώματα καυσίμων, τσιγάρων, σε πολεοδομίες, εφορίες κλπ. Και επειδή ήμουν αρμόδιος τομεάρχης μετά το 2015 για τα ζητήματα διαφθοράς, δεν θυμάμαι να είχε γίνει κάποια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν θυμάμαι να έρχονταν τέτοιες υποθέσεις στην επιφάνεια» τόνισε, σημειώνοντας ότι όχι απλά δεν υπάρχει ολιγωρία της κυβέρνησης, αλλά γίνεται επιτέλους σοβαρή δουλειά.

«Τον Ιούνιο του 2026 ψηφίστηκε μια πολύ κρίσιμη αλλαγή στον νόμο, ότι σε υπόθεση με ενδείξεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, που προφανώς συρρέει το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης, ο προσωρινός προσδιορισμός του φόρου ή προστίμου κοινοποιείται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, όχι νωρίτερα, οπότε, ο ελεγχόμενος προφανώς περιορίζεται στο είτε να προειδοποιηθεί, είτε να διαφύγει, είτε να καταστρέψει στοιχεία. Μπορεί να εξηγηθεί από την κ. Αποστολάκη γιατί η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε αυτή την κρίσιμη διάταξη; Οπότε, αντί να γίνεται μια εύκολη κριτική, γενικά στο τι γινόταν και τι γίνεται, καλό είναι να θέσουμε και την πολιτική ευθύνη που έχουν και τα κόμματα στο να συνδράμουν, στο να έχουμε ένα πλαίσιο πολύ ισχυρό» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εργασίας.

«Δεδομένη η ευθύνη της ΑΑΔΕ»

Η κα Αποστολάκη επέμεινε στην άποψή της, λέγοντας ότι «έχουμε μια Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην οποία έχει γίνει μία μεγάλη επένδυση, οικονομική, θεσμική, σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, την οποία τόσο πολύ αξιολογούμε θετικά που της δώσαμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ – που αυτή η εγκληματική οργάνωση της ξέφυγε της κυβέρνησης και αν δεν ήταν η ευρωπαϊκή εισαγγελία, θα λειτουργούσε ανενόχλητη. Αυτή λοιπόν η Αρχή επί 7 χρόνια δεν πήρε χαμπάρι ένα κόλπο που στήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά την άποψή μου η ευθύνη είναι δεδομένη ό,τι και να ισχυρίζεται τώρα η κυβέρνηση για ευθύνες της αντιπολίτευσης και για την αυστηροποίηση των ποινών. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι ευθύνες της ΑΑΔΕ και η ανεπάρκειά της είναι δεδομένη κατά την άποψή μου».

«Κάπως πρέπει να κάνετε αντιπολίτευση»

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ελληνικό FBI συνεργάστηκε άψογα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε και τα συγχαρητήρια στη ΔΑΟΕ για τη συνεργασία που είχαν. Είναι υπηρεσίες που έχουν γίνει από αυτήν την κυβέρνηση σας το θυμίζω. Επίσης, μέχρι τώρα έχουμε πάρα πολλές καταδίκες από τη δικαιοσύνη για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν υποθέσεις του 2017 και του 2018, άρα υποθέσεις που δεν αφορούν αυτήν την κυβέρνηση. Δεν το λέω για να ρίξω την μπάλα στην κερκίδα, αλλά είναι μια παθογένεια συνολική που υπήρχε και εμείς αναλάβαμε τις πολιτικές ευθύνες. Κάποιοι άλλοι θέλουν να εκφεύγουν αυτών των ευθυνών, όταν έχουν πέσει στη χώρα δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμα επί δικών σας κυβερνήσεων και λέτε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτό και δεν πήρατε και ποτέ μέτρα, ούτε προχωρήσατε σε ελέγχους, έκτακτους ή τακτικούς, για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα» απάντησε ο κ. Καραγκούνης.

«Δεν λάβαμε απάντηση ούτε γιατί δεν ψηφίσατε τη ρύθμιση, ούτε βεβαίως για την πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως καλά κάνετε και έχετε την άποψη σας και κάπως πρέπει να κάνετε αντιπολίτευση, για τον κόσμο όμως που μας ακούει η διαφορά είναι συγκεκριμένη, εμφανής και εμείς θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση» συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας τη φράση του Πρωθυπουργού για τη βούληση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τα «μεγάλα ψάρια».

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει τον πληθωρισμό εργαλείο οικονομικής πολιτικής»

Περνώντας στο θέμα της ακρίβειας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για τη διαχείριση της κυβέρνησης στο θέμα της ενέργειας, ενόψει του δύσκολου χειμώνα. «Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ανασφάλεια, πόλεμοι που δεν έχουν κλείσει, όλα αυτά τα οποία επιδεινώνουν την παγκόσμια οικονομία, φυσικά και την ελληνική. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αυτά η αφετηρία των προβλημάτων που έχει σήμερα ένα νοικοκυριό ή μια μικρομεσαία ή μεγάλη επιχείρηση. Είναι το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση αυτή τα ζητήματα της ακρίβειας, που όπως αποδεικνύεται από όλες τις μετρήσεις είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει τον πληθωρισμό εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Έχει επιλέξει να μαζεύει υπερέσοδα στον κουμπαρά της έμμεσης φιλολογίας και να παίρνει μια ελάχιστη υποδιαίρεση και να την μοιράζει με τη μορφή επιδομάτων δημιουργώντας υπερπλεονάσματα» τόνισε η κ. Αποστολάκη.

«Αναποτελεσματικά τα μέτρα για τα καύσιμα»

«Εμείς έχουμε πει για τα καύσιμα για παράδειγμα, πολύ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν και την κλιμάκωση, ότι ακολουθείται μια πολιτική που οδηγεί σε πολύ βαριά επιδείνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και χρειάζεται στοχευμένα – όπως και στο ΦΠΑ για τα τρόφιμα- μια περιορισμένη χρονικά μείωση των ειδικών φόρων. Ειδικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η χώρα μας βάζει ειδικό φόρο κατανάλωσης 700 ευρώ στα 1.000 λίτρα βενζίνης, όταν το όριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το οποίο δεν μπορούμε να πάμε χαμηλότερο, είναι 359 ευρώ. Και αυτό, σε συνθήκες φτωχοποίησης, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η καταναλωτική δαπάνη ξεπέρασε το διαθέσιμο εισόδημα κατά 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 και το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,7.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική καταναλωτική δαπάνη εκτινάσσεται λόγω της ακρίβειας. Αυτό το χάσμα αναγκάζει τα νοικοκυριά να καταναλώνουν τις αποταμιεύσεις του παρελθόντος ή ακόμα και να ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία -όσοι έχουν- ή να καταφεύγουν σε νέο δανεισμό για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δεν είναι στοιχεία της αντιπολίτευσης. Άρα, στο θέμα των καυσίμων ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματικό. Βλέπετε ότι σε σχέση με πέρυσι οι τιμές είναι περίπου 40% επάνω. Επομένως, η αφετηρία πάνω στην οποία πατάνε τα μέτρα της κυβέρνησης είναι πολύ βαριά για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

«Καταρρέει το αφήγημα ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα μειώνεται»

Ο κ. Καραγκούνης κάλεσε την κα Αποστολάκη να πει το ύψος της μείωσης του ΕΦΚ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και σημείωσε: «Από αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ ως δαπάνη – την κοστολογούν γύρω στα 300 εκατ. – έχουμε δώσει πολύ περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ για το μηχανισμό τον οποίο προτείνουν, είναι για του χρόνου και όχι για φέτος. Ο κόσμος φέτος πρέπει να ζεσταθεί. Οπότε φέτος το επίδομα θέρμανσης πρέπει να είναι αυξημένο κατά 30% το οποίο εμείς το κάναμε. Φέτος θα πρέπει να γίνουν οι μειώσεις στην αντλία κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη. Μας φέρνουν ως παράδειγμα την Ιταλία αλλά η Ιταλία που έχει εφαρμόσει κάποια μέτρα είναι πολύ πιο ακριβή από εμάς».

«Καταρρέει επίσης το αφήγημα ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα πέφτει. Δείτε όλα τα στοιχεία κ. Αποστολάκη. Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα συνεχώς αυξάνεται. Βεβαίως άλλοτε περισσότερο, γιατί μετά την πανδημία είχαμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άλλοτε λιγότερο, αλλά σίγουρα πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οπότε και αυτό το αφήγημα δεν πείθει. Πραγματικά περνάει δύσκολα ο κόσμος και πραγματικά πιέζεται, αλλά δεν είμαστε σε συνθήκες φτωχοποίησης. Μάλιστα άκουσα με προσοχή τα στοιχεία που ανέλυσε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Αργυρού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και της Τραπέζης της Ελλάδος και της ΕΛΣΤΑΤ, για αυτό που λένε ότι μετά τις 15 ημέρες η κατανάλωση πέφτει και δεν τα βγάζει πέρα ο κόσμος, αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση στο δεύτερο δεκαπενθήμερο πέφτει κατά 3,4% στη συνολική δαπάνη.

Αυτό σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουμε συνθήκες φτωχοποίησης που προσπαθεί επίμονα η αντιπολίτευση να περάσει στον κόσμο. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Δεκέμβρη του 2019 οι καταθέσεις των νοικοκυριών των κατοίκων εσωτερικού ήταν 116 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Σεπτέμβρη του 2026 είναι 157 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε μιλάμε για μια αύξηση που είναι πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο κόσμος δεν ακούει ρεαλιστική πρόταση από την αντιπολίτευση»

«Αυτά τα στοιχεία δεν τα λέω για να καταδείξω ότι βρισκόμαστε σε έναν παράδεισο, τα λέω προς την κα Αποστολάκη για να αποδείξω ότι το αφήγημα περί οικονομικής καταστροφής που συμβαίνει στη χώρα, δεν βγαίνει από τα στοιχεία. Είμαστε μέσα στις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, ενώ σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης, που είναι μείον οι προϋπολογισμοί τους, κόβουν δαπάνες, συντάξεις, μισθούς. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε στην περίπτωση που πράγματι περνάμε δύσκολα, αλλά να τσακωνόμαστε δημιουργικά στο πόσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες για να τους στηρίξουμε στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι και ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία θα ξαναβγεί στις επόμενες εκλογές γιατί ο κόσμος δεν ακούει ρεαλιστική πρόταση από την αντιπολίτευση. Αυτό θα είναι και το διακριτό απέναντι στην πολιτική διαμάχη που θα έχουμε» συνέχισε ο κ. Καραγκούνης.

«Λυπάμαι που ο κ. Καραγκούνης σπεύδει να προκαταλάβει τη βούληση του ελληνικού λαού. Εγώ δεν θα τον ακολουθήσω. Θα περιμένω να εκφραστεί ο ίδιος στις εκλογές. Δεύτερον, λίγο κρατήθηκε όταν μιλούσε και έδινε στοιχεία για την κατανάλωση, από το να ακολουθήσει τους συναδέλφους του που είπαν για τις γεμάτες εθνικές οδούς και όποιος δεν μπορεί, να παίρνει τα λεωφορεία» απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Φτωχοποίηση και δραματική αύξηση των ανισοτήτων»

«Εγώ δεν μίλησα ποτέ για καταστροφή. Εγώ μίλησα για φτωχοποίηση και για τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων και η φτωχοποίηση έχει να κάνει με τις ανισότητες. Για παράδειγμα τα κέρδη των επιχειρήσεων στη χώρα μας το 2025 αυξήθηκαν κατά 42% και οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 32%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 27% ενώ οι μισθοί κατά 52%. Αυτό είναι το μείγμα της πολιτικής. Στην Ελλάδα χωρίς να αραδιάσω άλλα νούμερα, υπάρχει το βίωμα κάθε ελληνικής οικογένειας και η αγοραστική της δύναμη που σήμερα, αρέσει ή δεν αρέσει στην κυβέρνηση, είναι η χαμηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι’ αυτό υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση των τελευταίων επτά ετών» κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.