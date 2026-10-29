Βελόπουλος: «Η υγεία νοσεί – Μόνο με την επικοινωνία δεν διορθώνεται η κατάσταση»

«Η υγεία νοσεί. Μόνο με την επικοινωνία δεν διορθώνεται η κατάσταση. Διορθώστε τα λάθη. Φτιάξτε την υγεία. Πεθαίνει κόσμος», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ” – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής – Άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος – Γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τεχνολογίες υγείας – Φάρμακο και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Βελόπουλος διερωτήθη εά «είναι αλήθεια ότι πολυεθνική εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια πουλάει μη σωστά ιατρικά προϊόντα στο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν την ελέγχει κανείς, ποτέ και πουθενά». Παράλληλα, σημείωσε: «Οι φορολογικοί έλεγχοι που δεν έγιναν αφορούν μια πολυεθνική. Είναι τραγελαφικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι σε τέσσερεις ισολογισμούς στη σειρά (2013-16), ο ορκωτός λογιστής αναφέρει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της MEDTRONIC HELLAS δεν εξετάστηκαν από τις αρχές μεταξύ 2008-11».

Επίσης, έκανε λόγο για «άρωμα σκανδάλου από την ανάθεση σε ιδιώτη της μισθοδοσίας 35.000 εργαζομένων, ενώ μπορούσε να το κάνει η κρατική ΗΔΙΚΑ». Όπως εξήγησε, «αποτέλεσμα ήταν η εκτίναξη του κόστους. Η ετήσια συντήρηση φθάνει στα 334.800 ευρώ. Ο συνολικός λογαριασμός της πενταετίας ξεπερνά τα 4,3 εκατ. ευρώ».

Επίσης, μίλησε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία και τη σύγκριση με αυτό στα Τέμπη: «Η σύγκριση ανόμοιων γεγονότων γίνεται κύριοι μόνο από πολιτικάντηδες. Μιλάτε για τον Ισπανό πρωθυπουργό και λέτε ότι δεν παραιτήθηκε μετά το δυστύχημα που έγινε λόγω ανθρώπινου λάθους. Μα ξέρετε τι σιδηροδρομικό δίκτυο έχει η Ισπανία; 15.652 χιλιόμετρα. Η Ελλάδα έχει μόλις 2.812 χιλιόμετρα. Επίσης, η Ισπανία έχει δύο ιδιώτες και μια κρατική εταιρεία στους σιδηροδρόμους της. Η Ελλάδα έχει μόνο μια γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και αυτή για κλάματα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για τις μεγάλες υποθέσεις φορολογικών απατών στη χώρα μας, τονίζοντας πως δεν είναι τυχαίο που αποκαλύφθηκαν μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές. Όπως είπε, «… σε ενάμιση μήνα είχαμε την αποκάλυψη πέντε υποθέσεων διαφθοράς. Και αυτό έξι μήνες πριν τις εκλογές. Από τις παράνομες πλασμαφαιρέσεις έως τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, την “Pizza Fan” και το “Χωριάτικο”. Τυχαίο; Δεν νομίζω».

Ο κ. Βελόπουλος, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, συμπλήρωσε: «Μας μιλάτε για επιτελικό κράτος και παραμύθια. Έχουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο κάθε μήνα, 3 δισ. που δόθηκαν για την ψηφιοποίηση, αλλά τους απατεώνες δεν τους βρίσκετε. Η μόνη λύση κύριοι είναι ο οριζόντιος φόρος 15%. Έχετε φτιάξει ένα κράτος καρτέλ και αναθέσεων. Απόδειξη είναι αυτό που είπε η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα. Το κράτος κατάσχει λογαριασμούς και ενοίκια των μικρών, ενώ το μεγάλο χρέος μένει στα χαρτιά».

Επανέλαβε την άποψη ότι αν η κυβέρνηση θέλει διαφάνεια, θα πρέπει ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, να «κάνει έρευνα στο πόθεν έσχες σε δικαστές, πολιτικούς, τοπική αυτοδιοίκηση, πολεοδόμους, εφοριακούς, δημοσιογράφους».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συνέχισε την ομιλία του με την ακρίβεια στην ενέργεια, επισημαίνοντας: «Έρχεται ενεργειακή πείνα. Το είπε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουν πάρει φωτιά τα τιμολόγια του φυσικού αερίου. Τον Νοέμβριο του 2026 το φυσικό αέριο έχει 134 ευρώ, όταν τον Οκτώβριο του 2025 είχε 68 ευρώ. Μιλάμε για διαφορά 66 ευρώ».

«Τελειώστε τον πόλεμο με τη Ρωσία τώρα», υπογράμμισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.