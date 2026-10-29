Κερατσίνι: Βίντεο με τη μοιραία διαδρομή της μοτοσικλέτας του 30χρονου λίγο πριν από το δυστύχημα – «Μετά το μεγάλο “μπαμ” έπεσε στην άσφαλτο»

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Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο δυστύχημα με τον 30χρονο μοτοσικλετιστή, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/10), στο Κερατσίνι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ήταν λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος εξετράπη της πορείας της, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο αναβάτης έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγη ώρα μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha διακρίνεται η στιγμή που ο μοτοσικλετιστής πέρασε τη διασταύρωση. Αμέσως μετά έχασε τον έλεγχο της μηχανής και «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο όχημα. Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον ισχυρό θόρυβο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι συμβαίνει, ενώ έσπευσαν να βοηθήσουν τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος φαίνεται πως είχε χάσει από την πρώτη στιγμή την επαφή με το περιβάλλον.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο αναζητά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

«Μετά το μεγάλο “μπαμ” έπεσε στην άσφαλτο»

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό για τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες το βράδυ. «Είχε χτυπήσει πάνω στο μαύρο αυτοκίνητο, ήμουν πολύ σοκαρισμένη, και μετά το μεγάλο “μπαμ” που έκανε, έπεσε στην άσφαλτο» περιέγραψε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «ήταν 11 η ώρα και η αστυνομία και το ασθενοφόρο ήρθαν μετά τις 11.25».

Δείτε το βίντεο: