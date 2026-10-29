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Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής – Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε διάζωμα και σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, λίγο έπειτα από τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, όταν η μηχανή του παρέκκλινε της πορείας της, προσέκρουσε σε διαχωριστικό διάζωμα και χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο αναβάτης διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της απώλειας ελέγχου, διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι, όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε διαχωριστικό διάζωμα, της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
  • Το δίκυκλο παρέκκλινε της πορείας του, έπεσε πάνω στο διάζωμα και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον αναβάτη.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί η Τροχαία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι, όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 30χρονος κινούνταν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Το δίκυκλο παρέκκλινε της πορείας του, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν στάθηκαν αρκετές και λίγη ώρα έπειτα από την άφιξή του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο αναζητά τα αίτια, που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος.

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