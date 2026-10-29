Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής – Έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε διάζωμα και σταθμευμένα αυτοκίνητα

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Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι, όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 30χρονος κινούνταν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Το δίκυκλο παρέκκλινε της πορείας του, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την πρόσκρουση, ο αναβάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν στάθηκαν αρκετές και λίγη ώρα έπειτα από την άφιξή του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο αναζητά τα αίτια, που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος.