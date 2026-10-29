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Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο ψιλικατζίδικου – 36χρονος τον απείλησε με μαχαίρι και άρπαξε 500 ευρώ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της 29ης Οκτωβρίου 2026 στις αστυνομικές Αρχές, έπειτα από μετά από ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο στην οδό Αντιγονιδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης απείλησε τον νεαρό υπάλληλο, απέσπασε 500 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. περίπου μία ώρα αργότερα. Τις επόμενες ώρες, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις αστυνομικές Αρχές μετά από ληστεία που σημειώθηκε σε ψιλικατζίδικο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Ο δράστης απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο στην οδό Αντιγονιδών και κατάφερε να αποσπάσει 500 ευρώ, από το ταμείο.
  • Έπειτα από άμεσες ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., ο αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα (29/10) στις αστυνομικές Αρχές έπειτα από ληστεία που σημειώθηκε σε ψιλικατζίδικο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr,στις 04:00 τα ξημερώματα, ένας άνδρας μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Αντιγονιδών 19. Ο δράστης, χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον υπάλληλο που βρισκόταν στο ταμείο, προκειμένου να του δώσει όλες τις εισπράξεις.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει 500 ευρώ από το ταμείο της επιχείρησης και τράπηκε σε φυγή. Έπειτα από άμεσες ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, ο 36χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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