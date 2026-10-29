Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για υπάλληλο ψιλικατζίδικου – 36χρονος τον απείλησε με μαχαίρι και άρπαξε 500 ευρώ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα (29/10) στις αστυνομικές Αρχές έπειτα από ληστεία που σημειώθηκε σε ψιλικατζίδικο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr,στις 04:00 τα ξημερώματα, ένας άνδρας μπήκε σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Αντιγονιδών 19. Ο δράστης, χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον υπάλληλο που βρισκόταν στο ταμείο, προκειμένου να του δώσει όλες τις εισπράξεις.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει 500 ευρώ από το ταμείο της επιχείρησης και τράπηκε σε φυγή. Έπειτα από άμεσες ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, ο 36χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.