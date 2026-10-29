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Αλίνα Κωτσοβούλου για Στάθη Μαντζώρο: «Έχει κάνει βήματα βελτίωσης και έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον»

Η Αλίνα Κωτσοβούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την πορεία της υγείας του συναδέλφου της, Στάθη Μαντζώρου, μετά το βαρύ εγκεφαλικό που πέρασε. Η ηθοποιός σημείωσε πως ο συνάδελφός της παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον, εκφράζοντας την ευχή να ξεπεράσει τα εμπόδια και να επιστρέψει γερός στην οικογένεια και τα παιδιά του.

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Αλίνα Κωτσοβούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τον συνάδελφό της Στάθη Μαντζώρο και την πορεία της υγείας του μετά το βαρύ εγκεφαλικό μίλησε η Αλίνα Κωτσοβούλου, τονίζοντας πως παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.
  • «Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς» ανέφερε στην κάμερα του «Happy Day».
  • Παράλληλα, σημείωσε ότι «Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον…», εκφράζοντας την ευχή να ξεπεράσει τα εμπόδια και να επιστρέψει σύντομα γερός στην οικογένειά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τον συνάδελφό της, ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο και στην πορεία της υγείας του μετά το βαρύ εγκεφαλικό που είχε περάσει, μίλησε η Αλίνα Κωτσοβούλου, τονίζοντας πως παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

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Η ηθοποιός σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, αρχικά εξέφρασε την ευχή της να ξεπεράσει ο Στάθης Μαντζώρος τα εμπόδια και σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

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«Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, να είναι γερός, ισχυρός και να γυρίσει σπίτι του. Από εκεί και πέρα να κάνει ό, τι θέλει».

Δείτε το βίντεο:

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