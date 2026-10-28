Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδωνίδης, αγκαλιά με τον γιο της Πάρη, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη. Η γνωστή influencer μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, όπου ο μικρός Πάρης παρακολούθησε την παρέλαση καθισμένος στους ώμους του συντρόφου της.

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη.
  • Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία τους στην παρέλαση, μεταφέροντας εικόνες από την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο κέντρο της πόλης.
  • Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ο μικρός Πάρης εμφανίζεται καθισμένος στους ώμους του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, κρατώντας μια ελληνική σημαία και παρακολουθώντας την παρέλαση.

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Στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε την Τετάρτη η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη.

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Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία τους στην παρέλαση, μεταφέροντας εικόνες από την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο κέντρο της πόλης.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ο μικρός Πάρης εμφανίζεται καθισμένος στους ώμους του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, κρατώντας μια ελληνική σημαία και παρακολουθώντας την παρέλαση.

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Στα πλάνα καταγράφονται στρατιωτικά οχήματα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, αλλά και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση και να τιμήσουν την εθνική επέτειο.

 

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