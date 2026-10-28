Κώστας Γάκης – Μαρία Παπαφωτίου: Μαζί στη ζωή και στην τέχνη

Η ηθοποιός, Μαρία Παπαφωτίου, η οποία φέτος είναι η κεντρική πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του ΑNT1 «Κρίνο και αγκάθι», και ο Κώστας Γάκης αποτελούν ένα ζευγάρι που λάμπει μέσα στη διακριτικότητα και τη σεμνότητά του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Μαρία Παπαφωτίου και ο Κώστας Γάκης μοιράζονται εδώ και χρόνια μια σχέση που έχει την τέχνη στον πυρήνα της. Θέατρο, συνεργασίες και παραστάσεις υπήρξαν κομμάτια μιας κοινής διαδρομής που εξελίχθηκε παράλληλα με την προσωπική τους ζωή, χωρίς οι δύο ηθοποιοί να επιλέξουν να την εκθέσουν στα φώτα της δημοσιότητας.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο σκηνοθέτης θέλησε να εκφράσει δημόσια τη χαρά του για το νέο τηλεοπτικό βήμα της συντρόφου του. «Τόσο υπερήφανος για εσένα», έγραψε στα social media για τη Μαρία, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι». Μια σύντομη ανάρτηση, αρκετή όμως για να αποτυπώσει τη στήριξή του.

Ο Κ. Γάκης παραμένει ενεργός στο θέατρο, έχοντας αναλάβει φέτος τη σκηνοθεσία της παράστασης «Της γιαγιάς σου» στο θέατρο «Αργώ». Η σκηνική δημιουργία είναι, άλλωστε, το πεδίο μέσα στο οποίο συναντήθηκαν καλλιτεχνικά οι δυο τους, πριν η συνεργασία αποκτήσει και προσωπική διάσταση.

Ουσιαστική επικοινωνία

Χαρακτηριστικός σταθμός της κοινής τους διαδρομής υπήρξε η «Ιστορία χωρίς όνομα», με τη Μ. Παπαφωτίου στον ρόλο της Πηνελόπης Δέλτα και τον Κ. Γάκη στη σκηνοθεσία το 2021. Η παράσταση ξεχώρισε και ταξίδεψε σε διαφορετικές θεατρικές σκηνές, ενώ η συνεργασία τους έδωσε την ευκαιρία στους δύο καλλιτέχνες να συνυπάρξουν σε ένα απαιτητικό θεατρικό εγχείρημα.

Η Μ. Παπαφωτίου έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον σύντροφό της, αναφερόμενη στον θαυμασμό που τρέφει για την προσωπικότητα και τον τρόπο σκέψης του. «Ο Κώστας είναι αληθινά ο πιο διαφορετικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η επιτυχία του», έχει πει χαρακτηριστικά. Μια φράση που περιγράφει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπει.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, την ώρα που οι επαγγελματικές τους διαδρομές συνεχίζουν να εξελίσσονται. Η Μ. Παπαφωτίου έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή παρουσία στο θέατρο και στην τηλεόραση, επιλέγοντας ρόλους διαφορετικού ύφους και απαιτήσεων. Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στον «Άγιο έρωτα» στον Alpha, ενώ τώρα επιστρέφει με έναν νέο ρόλο.

Το «Κρίνο και αγκάθι», που έκανε πρεμιέρα πριν από έναν μήνα στον ΑΝΤ1, τοποθετεί την ιστορία του ανάμεσα σε δύο οικογένειες, τους Αρβανίτηδες και τους Δρογούτηδες, οι οποίοι μοιράζονται μια ιστορία γεμάτη μυστικά, συγκρούσεις και οικογενειακές αντιπαραθέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το τηλεοπτικό ζευγάρι του Τάσου Ιορδανίδη και της Μ. Παπαφωτίου, με τους δύο ηθοποιούς να υποδύονται τον Μήτρο και τη Λαμπρινή Αρβανίτη. Η Λαμπρινή είναι μια μοναχική, ψυχρή γυναίκα, με έντονη παρουσία, που καλείται να κινηθεί ανάμεσα στις ισορροπίες και στις συγκρούσεις μιας οικογενειακής ιστορίας.