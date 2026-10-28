Στα λευκά η Φθιώτιδα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου: Χιόνια μέχρι και τα 800 μέτρα και τσουχτερό κρύο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Με χιόνια στα ορεινά χωριά και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες ξύπνησε η Φθιώτιδα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με το πρώτο ισχυρό κύμα ψύχους του φθινοπώρου να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό. Οι νιφάδες έφτασαν ακόμη και σε υψόμετρα 800 – 900 μέτρων, ενώ το τσουχτερό κρύο έγινε αισθητό ακόμη και στις πεδινές περιοχές.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (28/10), ντύνοντας στα λευκά ορεινούς οικισμούς της Φθιώτιδας και δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν περισσότερο καρδιά του χειμώνα παρά τέλη Οκτωβρίου.

Χιόνια καταγράφηκαν στην Παύλιανη, στα χωριά της Υπάτης και σε ορεινούς οικισμούς του Δήμου Μακρακώμης, ενώ στα λευκά ντύθηκαν το Καταφύγιο Οίτης και οι γύρω ορεινές περιοχές.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι χιονοπτώσεις στον Παρνασσό και στο Βελούχι, όπου το χιόνι κάλυψε τις βουνοκορφές, συνθέτοντας ένα αμιγώς χειμωνιάτικο τοπίο.

Στα λευκά Παύλιανη, Νεοχώρι και Στάγια

Ξεχωριστές είναι οι εικόνες από το Νεοχώρι Υπάτης, όπου το χιόνι σκέπασε το χωριό και τις γύρω πλαγιές, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους κατοίκους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στην Παύλιανη, με τις χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι τις κατοικημένες ορεινές περιοχές, ενώ στα λευκά ντύθηκε και το Καταφύγιο Οίτης, που βρίσκεται ψηλότερα από το χωριό.

Στη Στάγια του Δήμου Μακρακώμης, ο πρόεδρος της κοινότητας, Γρηγόρης Παπαγεωργίου, κατέγραψε σε βίντεο το πρώτο χιόνι, αποτυπώνοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό που διαμορφώθηκε στην περιοχή.

Βίντεο από τη χιονισμένη Καστανιά δημοσίευσε και ο πρόεδρος του χωριού, Κώστας Ρούσκας.

Οι εικόνες από τα ορεινά χωριά δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή του καιρού, με το φθινοπωρινό τοπίο να δίνει τη θέση του στις πρώτες χειμωνιάτικες εικόνες της χρονιάς.

Στους 3,7 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βόρεια Λαμία

Την ίδια ώρα, αισθητή ήταν η πτώση της θερμοκρασίας και μέσα στην πόλη της Λαμίας, όπου καταγράφηκαν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την εποχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr που παραθέτει το LamiaReport, στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης το θερμόμετρο στη Λαμία έδειξε μόλις 5,7 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη χαμηλότερη ήταν η θερμοκρασία που κατέγραψε ο σταθμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με 4,9 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Λαμία το θερμόμετρο υποχώρησε έως τους 3,7 βαθμούς Κελσίου.

Το κρύο συνοδεύτηκε από επίμονη βροχόπτωση, η οποία είχε ξεκινήσει από τις 16:30 το απόγευμα της Τρίτης (27/10) και συνεχίστηκε σχεδόν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μια σύντομη μόνο διακοπή τα ξημερώματα.

Οι συνθήκες αυτές διαμόρφωσαν την πιο κρύα ημέρα του φετινού φθινοπώρου μέχρι στιγμής στην περιοχή, με τους κατοίκους να υποδέχονται την εθνική επέτειο σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.