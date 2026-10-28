Στο έλεος της κακοκαιρίας το Νότιο Πήλιο: «Χάθηκε» μέσα στα νερά το λιμανάκι του Πλατανιά – Δείτε βίντεο

Το Νότιο Πήλιο βρίσκεται στο... μάτι της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Οι δρόμοι που καταλήγουν στο λιμάνι του Πλατανιά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το λιμάνι “χάθηκε” από τα νερά των χειμάρρων που υπερχείλισαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

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Πήλιο - κακοκαιρία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται το Νότιο Πήλιο, όπου καταγράφονται έντονα προβλήματα.
  • «Χάθηκε» μέσα στα νερά το λιμανάκι του Πλατανιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Βίντεο από την περιοχή αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Νότιο Πήλιο βρίσκεται στο… μάτι της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Οι δρόμοι που καταλήγουν στο λιμάνι του Πλατανιά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το λιμάνι “χάθηκε” από τα νερά των χειμάρρων που υπερχείλισαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

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Τις τελευταίες ώρες βρέχει ασταμάτητα στη Μαγνησία. Το Νότιο Πήλιο έχει δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής. Τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει λόγω της στάθμης της βροχής και τα νερά έχουν πλημμυρίσει δρόμους και το λιμανάκι του Πλατανιά.

Το βίντεο είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης με τα νερά να παρασέρνουν κάδους, κορμούς κλαδιών και δένδρων.

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