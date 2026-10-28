Στο έλεος της κακοκαιρίας το Νότιο Πήλιο: «Χάθηκε» μέσα στα νερά το λιμανάκι του Πλατανιά – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το Νότιο Πήλιο βρίσκεται στο… μάτι της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Οι δρόμοι που καταλήγουν στο λιμάνι του Πλατανιά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το λιμάνι “χάθηκε” από τα νερά των χειμάρρων που υπερχείλισαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τις τελευταίες ώρες βρέχει ασταμάτητα στη Μαγνησία. Το Νότιο Πήλιο έχει δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής. Τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει λόγω της στάθμης της βροχής και τα νερά έχουν πλημμυρίσει δρόμους και το λιμανάκι του Πλατανιά.

Το βίντεο είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης με τα νερά να παρασέρνουν κάδους, κορμούς κλαδιών και δένδρων.