Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την 28η Οκτωβρίου: Να τιμούμε το παρελθόν, με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα

Την ευχή για τον ελληνικό λαό να έχει μνήμη, ενότητα και ελπίδα έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, έπειτα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο Προκαθήμενος, τόνισε ότι το μήνυμα της επετείου ανήκει κυρίως στο μέλλον, που οφείλουμε να οικοδομήσουμε για τα παιδιά μας. Παράλληλα, ευχήθηκε να τιμούμε το παρελθόν με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα και να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα.

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Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ευχή για τον ελληνικό λαό να έχει μνήμη, ενότητα και ελπίδα, έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, έπειτα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την 28η Οκτωβρίου.
  • Ο ίδιος, υπογράμμισε ότι η ενότητα υπήρξε η μεγάλη δύναμη του ελληνικού λαού, στις δυσκολότερες στιγμές και ότι το μήνυμα της επετείου, αφορά κυρίως το μέλλον των παιδιών μας.
  • «Και εύχομαι ολόψυχα να τιμούμε το παρελθόν, με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα και να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

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Την ευχή για τον ελληνικό λαό να έχει μνήμη, ενότητα και ελπίδα, έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, έπειτα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

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«Αδελφοί μου, η ευχή μου είναι να έχουμε μνήμη για εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Ενότητα, γιατί αυτή υπήρξε η μεγάλη δύναμη του ελληνικού λαού στις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας του. Ελπίδα, γιατί το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά, κυρίως, στο μέλλον που οφείλουμε να οικοδομήσουμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Και εύχομαι ολοκάρδια να τιμούμε το παρελθόν, με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα και να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

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