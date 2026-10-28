Λάρισα: Ρίγη συγκίνησης για τον 14χρονο Στέφανο – Το αγόρι με ειδικές ανάγκες που πριν από 10 χρόνια είχε σωθεί από το φλεγόμενο σπίτι του, σήμερα έκανε παρέλαση ως σημαιοφόρος

Ο Στέφανος, το παιδί που το 2016 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν σώθηκε μέσα από τις φλόγες σε διαμέρισμα της Λάρισας, παρέλασε ως σημαιοφόρος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Έπειτα από μια δεκαετία νοσηλειών, χειρουργικών επεμβάσεων και αποκατάστασης, κράτησε με περηφάνια την ελληνική σημαία έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του. Τη συγκινητική είδηση γνωστοποίησε η ίδια η μητέρα του, εκφράζοντας παράλληλα τη διαρκή ευγνωμοσύνη της στον πυροσβέστη Ηλία Αρβυθά που είχε σώσει τη ζωή του γιου της.

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Λάρισα/Στέφανος.σημαιοφόρος
Πηγή: Onlarissa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου εκτυλίχθηκε στη Γιάννουλη της Λάρισας, όπου ο Στέφανος, ένα παιδί που πριν από δέκα χρόνια σώθηκε μέσα από τις φλόγες, κράτησε με περηφάνια την ελληνική σημαία στην παρέλαση.
  • Το 2016, ο τετράχρονος τότε Στέφανος είχε σωθεί από φλεγόμενο διαμέρισμα από τον πυροσβέστη Ηλία Αρβυθά, ξεκινώντας μια δεκαετία αγωνίας, νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων.
  • Σήμερα, έφηβος πια και μαθητής στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης, ήταν ο σημαιοφόρος στην παρέλαση, συνοδευόμενος από τη μητέρα του που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για εκείνον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου εκτυλίχθηκε στη Γιάννουλη της Λάρισας. Ένα παιδί που πριν από δέκα χρόνια, έδινε μάχη για τη ζωή του, έχοντας σωθεί κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες, κράτησε με περηφάνια την ελληνική σημαία στην παρέλαση.

Είναι ο Στέφανος, το αγοράκι που το 2016 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο με την περιπέτεια της υγείας του. Σήμερα, έφηβος πια, βίωσε μια ξεχωριστή στιγμή, έχοντας στο πλευρό του τον άνθρωπο που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για εκείνον, τη μητέρα του.

 

«Ο Στέφανος σημαιοφόρος»

Το μήνυμα της μητέρας του, της κυρίας Δήμητρας, της μητέρας του Στέφανου που δημοσίευσε το on larissa.gr λίγο πριν την παρέλαση, δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. «Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς. Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ». 

Το χρονικό της περιπέτειας του Στέφανου

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 2016 όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας.

Η οικογένεια ζούσε τότε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έχοντας στερηθεί ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα αναμμένο κερί, που χρησιμοποιούνταν για φωτισμό, προκάλεσε τη φωτιά που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή του μικρού Στέφανου.

Το παιδί, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν δεμένο στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να το περικυκλώνουν. Ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς, μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, κατάφερε να το απελευθερώσει και το μετέφερε στην αγκαλιά του έξω από το διαμέρισμα. Ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα κατά τη διάσωση, ενώ ο Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Ακολούθησαν δύσκολες ημέρες στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του. Τα επόμενα χρόνια ο Στέφανος χρειάστηκε επανειλημμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και συστηματική θεραπευτική υποστήριξη. Η μητέρα του παρέμεινε δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας.

Τον περασμένο Μάιο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την πυρκαγιά, η ίδια είχε συγκινήσει ξανά τη Λάρισα, με μια δημόσια ανάρτηση αφιερωμένη στον πυροσβέστη που έσωσε το παιδί της.

«Σε αυτόν τον άνθρωπο, οφείλω τη ζωή του γιου μου»

«Σε αυτόν τον άνθρωπο, οφείλω τη ζωή του γιου μου», είχε γράψει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον Ηλία Αρβυθά, με τον οποίο η οικογένεια εξακολουθεί να διατηρεί επαφή.

 

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