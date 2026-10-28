Ισπανός υπ. Μεταφορών: «Αδιανόητο και ανεξήγητο» το λάθος του κέντρου ελέγχου πριν τη σύγκρουση των τρένων – Το χρονικό της τραγωδίας λεπτό προς λεπτό

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φονική σύγκρουση των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για «ανεξήγητες» αποφάσεις του κέντρου ελέγχου.

Ο τραγικός απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρντα ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 64 νεκρούς, ενώ 58 τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 15 σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 το πρωί τοπική ώρα, στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής, ανάμεσα στις περιοχές Λος Γιέμπενες και Ούρντα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν μια αμαξοστοιχία AVE της εταιρείας Renfe (κατασκευής Siemens), στην οποία επέβαιναν 397 άτομα, και ένα τρένο της εταιρείας Iryo (κατασκευής Hitachi) με 147 επιβάτες, τα οποία εκτελούσαν το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη.

Τι συνέβη λεπτό προς λεπτό

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, επιβεβαίωσε την ύπαρξη προβλήματος στη σηματοδότηση, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας προηγήθηκε της φονικής σύγκρουσης.

Χαρακτήρισε το γεγονός «πραγματικά αδιανόητο» και «ανεξήγητο».



Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πουέντε απέδωσε φόρο τιμής σε όλους όσοι επλήγησαν από το ατύχημα. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι. Οπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κανείς», σημείωσε.

Εξηγώντας το χρονικό, σημείωσε ότι η σύγκρουση (από πίσω) είναι σπάνιο φαινόμενο στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, γι’ αυτό και οι έρευνές του επικεντρώθηκαν στην κατανόηση των αιτίων, έχοντας δει μια πλήρη αναπαράσταση του περιστατικού και εξετάσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών και του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, γύρω στις 08:30 το πρωί, το σύστημα ελέγχου LZB κατέρρευσε λόγω προβλημάτων επικοινωνίας, αφήνοντας χωρίς κάλυψη ένα τμήμα της γραμμής μήκους μόλις πάνω από 60 χιλιόμετρα, γεγονός που προκάλεσε την αυτόματη ακινητοποίηση έξι τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Ωστόσο, γύρω στις 08:36, το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή υποδομών Adif εξέδωσε χειροκίνητη εντολή παράκαμψης της προειδοποίησης, επιτρέποντας την επανέναρξη της κυκλοφορίας.

Ο υπουργός άφησε σαφέστατες αιχμές ότι η απόφαση αυτή δεν έπρεπε να είχε ληφθεί, καθώς τα τρένα όφειλαν να παραμείνουν υπό αυστηρή εντολή ακινησίας.

Κατά τα επόμενα 25 λεπτά, το δεύτερο τρένο τύπου AVE διανύοντας 25 χιλιόμετρα προσέκρουσε τελικά στο ακινητοποιημένο τρένο της Iryo.

«Αυτή είναι η αποτύπωση των γεγονότων που μπορώ να παράσχω», κατέληξε ο Πουέντε.

Έρευνες στα συντρίμμια

Σύμφωνα με πηγές της El Pais των Σωμάτων Ασφαλείας από το Προκεχωρημένο Σταθμό Διοίκησης στην Ούρντα (Τολέδο), όλοι οι νεκροί της αμαξοστοιχίας AVE υψηλής ταχύτητας επέβαιναν στο πρώτο βαγόνι, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν έχουν εντοπίσει άλλα πτώματα στο συγκεκριμένο τρένο.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές από το σημείο εξήγησαν στην ισπανική εφημερίδα ότι δύο από τα τρία βαγόνια του τρένου Iryo έχουν «καταστραφεί ολοσχερώς» και θεωρείται βέβαιο ότι τα θύματα θα είναι πολύ περισσότερα από τα 64 που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Αναφέρεται επίσης ότι οι τραυματίες ανέρχονται στους 80, εκ των οποίων οι 50 σοβαρά, ενώ τρεις με τέσσερις επιβάτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω X ότι η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) «διπλασιάζει την ανάπτυξη των δυνάμεών της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Λος Γιέμπενες για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

La @UMEgob duplica el dispositivo desplegado en el accidente ferroviario de Los Yébenes para atender la emergencia. — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 28, 2026



Παράλληλα, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει στην Ούρντα, την πλησιέστερη κωμόπολη στον τόπο της τραγωδίας, όπου θα συναντηθεί με τις ομάδες διάσωσης και στη συνέχεια αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις.

Το ιστορικό ασφαλείας των ισπανικών σιδηροδρόμων

Πριν από τα δύο φετινά φονικά δυστυχήματα (Ιανουάριο και Οκτώβριο), η Ισπανία διέθετε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από σιδηροδρομικά περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Eurostat, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να ανάγονται στο 2024.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ, περισσότερο από το 90% του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο συστημάτων ελέγχου ασφαλείας της ΕΕ.

Μαζί με το Βέλγιο και την Ελβετία, η Ισπανία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό σιδηροδρομικών γραμμών που είναι εξοπλισμένες με πανευρωπαϊκά πρότυπα σηματοδότησης.

Πριν από τη σημερινή τραγωδία και εκείνη του Ιανουαρίου, η προηγούμενη μεγάλη σιδηροδρομική καταστροφή στη χώρα είχε σημειωθεί το 2013.

Σε εκείνο το ατύχημα, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 145 τραυματίστηκαν, όταν αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας οκτώ βαγονιών εξετράπη της πορείας της σε μια κλειστή στροφή κοντά στη βορειοδυτική πόλη Σαντιάγο δε Κομποστέλα, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοίχο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πριν από αυτό, το αμέσως προηγούμενο τεράστιο σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε καταγραφεί το 1972, πολύ πριν την ένταξη της Ισπανίας στην ΕΕ και ενώ η χώρα βρισκόταν ακόμη υπό το δικτατορικό καθεστώς του Φράνκο.