Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων – Σπεύδει στο σημείο ο Σάντσεθ, αγνοείται πρώην υπουργός

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Βαρύ πένθος καλύπτει την Ισπανία μετά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία ανάμεσα στις πόλεις Λος Γιέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Στους 64 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση των τρένων, σύμφωνα με πηγές της τοπικής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα που επικαλούνται το RTVE, η El País και το Reuters.

Πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα στο ίδιο έτος, μετά το δυστύχημα του Ιανουαρίου μεταξύ τρένων υψηλής ταχύτητας των ίδιων εταιρειών στην ίδια γραμμή που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους.

Παράλληλα, καταγράφεται ως η τρίτη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία από τη δεκαετία του ’70, με τον αριθμό των θυμάτων να είναι πιθανό να αλλάξει.

Παράλληλα, ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας (Adif) προχώρησε στην άμεση αναστολή των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Το νέο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 το πρωί τοπική ώρα, στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής, ανάμεσα στις περιοχές Λος Γιέμπενες και Ούρντα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν μια αμαξοστοιχία AVE της εταιρείας Renfe (κατασκευής Siemens), στην οποία επέβαιναν 397 άτομα, και ένα τρένο της εταιρείας Iryo (κατασκευής Hitachi) με 147 επιβάτες, τα οποία εκτελούσαν το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη.

🔴 #URGENTE | Dos trenes de Renfe e Iryo colisionan en Toledo con víctimas mortales https://t.co/p0zMRxSEEE — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026



Το δυστύχημα σημειώνεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Στον τόπο της τραγωδίας ο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της σύγκρουσης. Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση ανέφερε: «Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, μεταβαίνει στην Ούρντα για να στηρίξει το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρει τη συμπαράστασή του στους πληγέντες και τις οικογένειές τους. Προτεραιότητα είναι η φροντίδα των θυμάτων και η διασφάλιση του μέγιστου συντονισμού μεταξύ των διοικήσεων».

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως είναι «συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τολέδο».

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Αγνοείται πρώην υπουργός

Την ίδια ώρα, η πρώην υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, Φάτιμα Μπάνιεθ, φέρεται να επέβαινε σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στο πρωινό δυστύχημα.

Μιλώντας στο RTVE, ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, επιβεβαίωσε ότι θεωρείται πως βρισκόταν στο τρένο και ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί της από τη στιγμή του συμβάντος.

🌎#InternacionalesTGW | La exministra española de Trabajo, Fátima Báñez, figura entre las personas que permanecen sin localizar tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) confirmó que viajaba en uno de los trenes involucrados y está a la espera de información sobre su paradero. 📸 Cortesía redes sociales — 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) October 28, 2026

Στο «μικροσκόπιο» το σύστημα σηματοδότησης LZB

Το σύστημα σηματοδότησης που χρησιμοποιείται στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης μπαίνει στο στόχαστρο των ερευνητών.

‼️ Primeras imágenes aéreas del accidente ferroviario en Toledo difundidas por la Guardia Civil 🔗 https://t.co/RwExjkExPG https://t.co/5gGWKMxSmV — Cadena SER (@La_SER) October 28, 2026



Σύμφωνα με τον Guardian, το σύστημα σηματοδότησης LZB θα έπρεπε αυτόματα να ακινητοποιήσει το τρένο εάν η γραμμή μπροστά του ήταν κατειλημμένη, ακόμη κι αν ο μηχανοδηγός δεν είχε πατήσει το φρένο.

Η τεχνολογία αυτή, που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως στη Γερμανία πριν εγκατασταθεί στην ισπανική γραμμή υψηλής ταχύτητας, βασίζεται σε συνεχή ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της γραμμής και του τρένου για τον έλεγχο της ταχύτητας.

Αυτό θα έπρεπε να το καθιστά ασφαλέστερο από άλλες περιπτώσεις.

📺TV en DIRECTO | Los servicios de emergencias trabajan en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo https://t.co/0m11Gg8ui9 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026



Η Ισπανία είχε άλλη μία τραγωδία σε σιδοροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, στη Γαλικία το 2013, υπό ένα σύστημα όπου ο μηχανοδηγός μπορούσε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις ταχύτητας. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό υπό το παρόν σύστημα — ένα διαφορετικό σενάριο για τους ερευνητές σε σχέση με τις ελαττωματικές ράγες που εντοπίστηκαν στη μετωπική σύγκρουση του Αδαμούθ τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες αναφορές από την Ισπανία, το πρώτο τρένο, ένα δρομολόγιο της εταιρείας Iryo, ενδέχεται να είχε ακινητοποιηθεί αφού ανέφερε βλάβη στο σύστημα LZB.

Η Ισπανία, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι φορείς εκμετάλλευσης γραμμών υψηλής ταχύτητας, βρίσκεται στη διαδικασία μετάβασης των διαφόρων συστημάτων σηματοδότησης στο ενιαίο πρότυπο σύστημα ERTMS.

Αναβολή αγώνων

Όλοι οι αγώνες του πρώτου γύρου του ισπανικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (Copa del Rey) που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα αναβλήθηκαν σε ένδειξη πένθους μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα, όπως ανακοίνωσε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω.

Παρέμβαση της Κομισιόν

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε τη συνδρομή της στην έρευνα. Η επικεφαλής εκπρόσωπος της ΕΕ, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε: «Οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και με όλους όσους επηρεάστηκαν».

«Η Επιτροπή, μαζί με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ισπανικές αρχές με οποιονδήποτε τρόπο καταστεί αναγκαίος».

Nuestras condolencias a todos los españoles. Europa está siempre con vosotros. — Paula Pinho (@Pinhopau) October 28, 2026

Η ίδια πάντως σημείωσε ότι είναι «πολύ νωρίς, απολύτως πολύ νωρίς, για να βγάλουμε συμπεράσματα».

Μαρτυρίες

Στο σημείο της σύγκρουσης, η ανθρώπινη τραγωδία αποτυπώνεται στην αγωνία των συγγενών.

Μια γυναίκα με το όνομα Άνα, αναζητώντας τον σύζυγό της, δήλωσε: «Κατέβηκα από τη Μαδρίτη μόλις έμαθα για το δυστύχημα. Ο σύζυγός μου ήταν στο τρένο AVE για Σεβίλλη».

Αναφερόμενη στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe, προσθέτοντας: «Βρισκόταν στο βαγόνι 8».