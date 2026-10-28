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Ισπανία: Σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο – Τουλάχιστον 50 νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας των εταιρειών Renfe και Iryo κοντά στην Ούρδα του Τολέδο, στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης. Η πρόσκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών σε πρανές, κινητοποιώντας εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης με συνδρομή του στρατού και οδηγώντας σε αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας προς την Ανδαλουσία. Πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα σε εννέα μήνες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: EL PAÍS
Φωτογραφία: EL PAÍS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 46 ανέρχονται οι νεκροί και σε δεκάδες οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην πόλη Ούρδα της επαρχίας Τολέδο.
  • Το τρένο AVE της Renfe φέρεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών που κατέληξαν σε πρανές.
  • Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή του στρατού, ενώ η ADIF ανέστειλε την κυκλοφορία στη γραμμή Μαδρίτης–Ανδαλουσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους 50 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, το πρωί της Τετάρτης (28/10), σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El Español, επικαλούμενη πηγές της Πολιτικής Προστασίας. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή και στρατιωτικών δυνάμεων εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, ο αριθμός των νεκρών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο ανήλθε σε τουλάχιστον 50, βάσει νεότερης ενημέρωσης που δημοσιεύθηκε στις 11:09 τοπική ώρα (12:09 ώρα Ελλάδας). Νωρίτερα, στις 10:27, η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει τουλάχιστον 46 νεκρούς, ενώ στις 10:09 οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης-Λα Μάντσα είχαν κάνει λόγο για 39 θύματα. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 179.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:54 το πρωί, κοντά στην πόλη Ούρδα της επαρχίας Τολέδο, όταν συγκρούστηκαν ένας συρμός AVE της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe και ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, που εκτελούσαν δρομολόγια στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση – Δύο βαγόνια έπεσαν σε πρανές

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Europa Press, από πηγές του ισπανικού υπουργείου Μεταφορών, το τρένο AVE της Renfe φέρεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών του δεύτερου τρένου, τα οποία κατέληξαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος της Ούρδα επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Όπως εξήγησε, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα από την πόλη, σε σημείο όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως γνωστά προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Αναβαθμίστηκε το επίπεδο συναγερμού – Κινητοποιήθηκε και ο στρατός

Οι αρχές της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησαν στις 09:15 το περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών PLATECAM, αρχικά στο επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας του δυστυχήματος, το επίπεδο συναγερμού αναβαθμίστηκε στο 2 και ζητήθηκε η συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME).

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), ομάδες Πολιτικής Προστασίας και υγειονομικά συνεργεία.

Παράλληλα, η Περιφέρεια της Μαδρίτης απέστειλε οκτώ πυροσβεστικές μονάδες και οκτώ μονάδες επείγουσας υγειονομικής βοήθειας της υπηρεσίας SUMMA 112, προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης δημιουργήθηκε επίσης ειδικός χώρος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: M. G.)
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: M. G.)

Στους 46 οι νεκροί – Το νοσοκομείο του Τολέδο ακύρωσε όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο, το οποίο ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις της Τετάρτης (28/10), προκειμένου να διαθέσει τα χειρουργεία του για την περίθαλψη των τραυματιών από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 46, ενώ ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος.

Η απόφαση του νοσοκομείου ελήφθη καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή της Ούρδα, όπου δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές μετά τη σύγκρουση των συρμών της Renfe και της Iryo.

Σάντσεθ: Ακύρωσε το πρόγραμμά του – Στο σημείο ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, και τον πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Παχέ.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση του προγράμματος του πρωθυπουργού και των υπουργών για την Τετάρτη.

Από την πλευρά του, ο Γκαρθία-Παχέ ανέβαλε τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Ούρδα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Την ανησυχία του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην περίθαλψη των τραυματιών και στη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Το Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε επίσης την αναστολή των προεκλογικών δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί για την ημέρα.

2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα) ΕΛ ESPANOL ΒΑΛΕ Εικόνα του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που συγκρούστηκε με συρμό της εταιρείας Iryo στο Τολέδο της Ισπανίας, στις 28 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα / El Español)
2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα) ΕΛ ESPANOL ΒΑΛΕ
Εικόνα του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που συγκρούστηκε με συρμό της εταιρείας Iryo στο Τολέδο της Ισπανίας, στις 28 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα / El Español)

Διακόπηκαν τα δρομολόγια Μαδρίτης–Ανδαλουσίας

Η ισπανική διαχειρίστρια σιδηροδρομικών υποδομών ADIF ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, εξαιτίας της σύγκρουσης των δύο συρμών.

Η Renfe ενημέρωσε τους επιβάτες ότι μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγή ή ακύρωση των εισιτηρίων τους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τα δρομολόγια που έχουν επηρεαστεί.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Φωτογραφία: El Español
Φωτογραφία: El Español

Δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα σε εννέα μήνες

Το δυστύχημα στο Τολέδο σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Αδαμούθ, στην επαρχία Κόρδοβας, στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Σε εκείνο το δυστύχημα, στο οποίο είχε επίσης εμπλακεί συρμός της εταιρείας Iryo, είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή της Ούρδα, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών και τον τελικό απολογισμό των θυμάτων.

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