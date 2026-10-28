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Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ – Red Code για 4 περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε, προβλέποντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στην ανατολική χώρα. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα έως αργά τη νύχτα. Παράλληλα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τμήματα της ανατολικής Στερεάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας.
  • Κόκκινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα ισχύει για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια έως αργά τη νύχτα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα.
  • Σε πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και η ανατολική Στερεά (κυρίως Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βοιωτία) κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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