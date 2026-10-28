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Μεταξουργείο: Συναγερμός για φωτιά σε κατάστημα – Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Μεταξουργείο: Συναγερμός για φωτιά σε κατάστημα – Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (28/10) σε κατάστημα επί της οδού Μενάνδρου, στην περιοχή του Μεταξουργείου, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μενάνδρου, από το ύψος της οδού Πειραιώς έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

 

 

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