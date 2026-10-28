Zoom In: Τα σουτζουκάκια Τασούλα-Μητσοτάκη, το… δίμετρο τετ-α-τετ, ο γκραφιτάς υφυπουργός και το δώρο στον Ανδρουλάκη

Όταν πέφτει η αυλαία των επίσημων εκδηλώσεων, η πολιτική μετακομίζει στα… τραπέζια. Αυτό έγινε και στη Θεσσαλονίκη, μετά την εκδήλωση για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης άφησαν πίσω το αυστηρό πρωτόκολλο και κατευθύνθηκαν στην Παύλου Μελά. Προορισμός; Η ιστορική “Διάβαση”. Το μενού της συζήτησης του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει άγνωστο, παρότι η επικαιρότητα είναι αναμφίβολα πλούσια, αλλά κατά τα άλλα το δείπνο κινήθηκε σε κλασικούς, δοκιμασμένους ρυθμούς Θεσσαλονίκης: τα φημισμένα σουτζουκάκια που είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, γύρος χοιρινός και κόκκινο κρασί.

Μήνυμα συσπείρωσης στους «πιστούς στρατιώτες» με «καρφιά»

Νωρίτερα, «πικάντικη» ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, όπου άφησε αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά. Κλείνοντας το μάτι στην «παλιά φρουρά», έστειλε μήνυμα στους «πιστούς στρατιώτες» της ΝΔ που έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, κρατώντας όρθια την παράταξη ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, χωρίς να λοξοδρομήσουν. «Ξέρω ότι σήμερα είστε πολλοί μαζί μας εδώ. Άνθρωποι που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την παράταξη, ούτε όταν έπεσε σε πολύ-πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά ήταν αυτοί οι οποίοι μας στήριξαν και μας έδωσαν δύναμη. Ήταν αυτοί που έδωσαν και σε εμένα δύναμη, πριν από 10 χρόνια, όταν με εκλέξατε Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας…» ήταν η αποστροφή που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεση αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό.

Στόχος για 40άρια στις κάλπες του 2027

Κατά τα άλλα ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως ο πήχης παραμένει στα ύψη και ότι μισές…δουλειές στις εκλογές δεν γίνονται γι’ αυτό και δεσμεύτηκε για 40άρια… «Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το να έχουμε πάλι «θερμοκρασίες καύσωνα» στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια εδώ στο Κιλκίς και ειδικά εδώ, στο Νέο Αγιονέρι» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις διάλεξε ημερομηνία

Και μια που μιλάμε για εκλογές, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ έβαλε «φωτιά» στη συζήτηση, καθώς εκτίμησε ότι οι κάλπες θα μπορούσαν να στηθούν στις 16 Μαΐου του 2027. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο Ertnews, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ υποστήριξε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ.

Η μαντινάδα του Κωστή Χατζηδάκη

Ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ βρέθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανώγεια, όπου, ανάμεσα σε άλλα, επισκέφθηκε το Κέντρο Υφαντικής της περιοχής, το οποίο συλλέγει από τις υφάντρες τα υφαντά τους και τα προωθεί στην αγορά, στηρίζοντας την τοπική οικονομία.

«Τα Ανώγεια, μία ιστορική ορεινή κοινότητα του Μυλοποτάμου, κοντά και στο δικό μου χωριό, έχουν τεράστια ιστορία και μουσική παράδοση. Από εκεί, άλλωστε, ξεκίνησε και ο Νίκος Ξυλούρης. Κυρίως, όμως, στα Ανώγεια συναντά κανείς ανθρώπους που αγαπούν βαθιά τον τόπο τους και κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά του. Με τις παραδοσιακές τους φορεσιές και τις μαντινάδες τους, με το φιλότιμο και με τη λεβεντιά τους» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος δεν παρέλειψε να πει και μία μαντινάδα. «Εκομποδέσαν οι κλωστές και σπάσανε το χτένι, κι αρρώστησε η Ανυφαντού και μπλιο τζη δεν ξυφαίνει»

Γκράφιτι με άρωμα Νέας Δημοκρατίας

Σε ρόλο… street artist εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανάκης, αποδεικνύοντας ότι το κομματικό καθήκον δεν γνωρίζει περιορισμούς χώρου ή υλικών. Ο υφυπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε μία κλαδική έκθεση με οικοδομικά υλικά και δεν έχασε την ευκαιρία: άρπαξε ένα λευκό σπρέι και «χτύπησε» τα αρχικά της ΝΔ πάνω σε μία μπλε επιφάνεια. «Βρέθηκα εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της οικοδομής και έφτιαξα αυτό για το οποίο χτυπάει η καρδιά μου» έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Μια παρέμβαση με έντονο άρωμα βάσης και σαφώς ασυνήθιστο… καμβά.

Παύλος Μαρινάκης VS Παναγιώτης Φασούλας

«Είσαι πολύ πιο ψηλός απ’ ό,τι περίμενα», «έβαλα τακούνια για να σε φτάσω», «μα πού να σας φτάσω;». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ατάκες που ακούει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις επισκέψεις του σε διάφορες γειτονιές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, με τις selfie να μετατρέπονται σε κανονικό… αγώνα ισορροπίας, καθώς προσπαθεί να βρει την κατάλληλη θέση για να χωρέσει στο ίδιο κάδρο με τους πολίτες. Τα βάσανα της περιοδείας έχουν τελικά πολλές μορφές και μερικές μετριούνται σε εκατοστά… Κι ενώ στον δρόμο έχει συνηθίσει να βλέπει τους πάντες από ψηλά, το πρωί της Τρίτης στο στούντιο του Mega βρήκε επιτέλους τον δάσκαλο του, όταν σηκώθηκε όρθιος δίπλα στη θρυλική «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Φασούλα, που ήταν καλεσμένος στον ίδιο σταθμό. 2.10 ο ένας, 2.05 ο άλλος.

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Παναθηναϊκός ανάμεσα σε Παοκτσήδες

Στο εμπορικό κέντρο της Δράμας περιόδευσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συζητώντας με κατοίκους και επαγγελματίες. «Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Οι selfies με τη νεολαία στο Κιλκίς πήγαιναν ρολόι, μέχρι που έπεσε η κλασική ερώτηση-παγίδα: «Τι ομάδα είστε;». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε με ειλικρίνεια «Παναθηναϊκός» – εξάλλου είναι γνωστό ότι πηγαίνει συχνά στο γήπεδο για να δει τους αγώνες του τριφυλλιού – για να καταλάβει μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου ότι εκείνη τη στιγμή ο Δικέφαλος του Βορρά είχε ξεκάθαρα την απόλυτη πλειοψηφία.

Επιστρέφοντας από τη Δράμα, πραγματοποίησε ομιλία στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Δόξας Δρυμού του χάρισε μια φανέλα με τον αριθμό «27». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας και ανακοίνωσε αμέσως τον παραλήπτη: δεν θα κρατήσει ο ίδιος το σουβενίρ, αλλά θα το κάνει δώρο γενεθλίων στον γιο του, Μαρίνο, που είχε γενέθλια την ίδια ημέρα.

Όταν η τέχνη συναντά τη διεύρυνση

Την έκθεση ζωγραφικής του πρώην νομάρχη Πειραιά και παλαιού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μίχα, «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι», στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά επισκέφθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου. «Υπάρχουν άνθρωποι που δύσκολα χωρούν σε έναν μόνο χαρακτηρισμό. Ο φίλος μου Γιάννης Μίχας είναι ένας από αυτούς. Με μια σημαντική πολιτική διαδρομή, βαθιά φιλοσοφική σκέψη, καλλιέργεια και σπάνιο καλλιτεχνικό ταλέντο, έχει καταφέρει να συνδυάσει διαφορετικούς κόσμους σε μια ξεχωριστή δημιουργική πορεία» ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Διαμαντοπούλου στην ανάρτησή της ωστόσο το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε. Δίπλα της καθόταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης καθώς και η Νίνα Κασιμάτη, ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Πειραιά, η οποία φέρεται να βρίσκεται μία ανάσα από τη μεταγραφή της στο ΠΑΣΟΚ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άννα Διαμαντοπούλου (@annadiamantopoulou_)

«ΠΑΣΟΚ να ‘σαι και μη φοβάσαι»

Παρών και ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και υποψήφιος στην Α’ Αθηνών, Γιάννης Σγουρός, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει τις πρώτες αφίσες του, που θυμίζουν παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ.

Στην πρώτη εμφανίζεται με φόντο την Ακρόπολη και τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ, κάτω από το σύνθημα: «ΠΑΣΟΚ ΝΑ ‘ΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ!», ενώ στην άλλη βρίσκεται μπροστά σε πάγκο λαϊκής αγοράς, με το μήνυμα: «Το ΠΑΣΟΚ στη λαϊκή, βάζει τέλος στην ακρίβεια μια και καλή!».

Το προσωπικό rewind της Γιαννακοπούλου

Η Νάντια Γιαννακοπούλου επέλεξε έναν άκρως προσωπικό και νοσταλγικό τρόπο για να τιμήσει την 28η Οκτωβρίου, ανεβάζοντας βίντεο στο οποίο όχι μόνο μοιράζεται τις σκέψεις και τις αναμνήσεις της, αλλά… παρελαύνει και η ίδια ως μαθήτρια. «Η 28η Οκτωβρίου ήταν η φωνή των παππούδων μου, ήταν το βήμα μου στην παρέλαση, είναι πλέον το βλέμμα των παιδιών μου’, έγραψε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.