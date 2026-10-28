Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Αναλυτικός οδηγός

Eπιδότηση έως και 36.000 ευρώ προσφέρει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κλειστά ακίνητα. Στόχος είναι να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, είτε για να κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες τους είτε για να διατεθούν με μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύριες, αλλά χρειάζονται επισκευές.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Το ανώτατο ποσό για τις εργασίες φτάνει τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ διατίθενται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τα ποσά αυτά αποτελούν ανώτατα όρια και δεν καταβάλλονται αυτομάτως σε όλους τους δικαιούχους. Η τελική ενίσχυση εξαρτάται από το εισόδημα, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τις εργασίες που θα εγκριθούν και τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο ιδιοκτήτης.

Ποσοστά

Το βασικό ποσοστό ενίσχυσης είναι 80% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και 70% για τη δεύτερη. Προβλέπονται προσαυξήσεις πέντε ποσοστιαίων μονάδων για συγκεκριμένα κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, καθώς και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία όταν το ακίνητο προορίζεται για ιδιοκατοίκηση. Με τις προσαυξήσεις, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% στην πρώτη κατηγορία και έως το 85% στη δεύτερη.

Η επιλέξιμη δαπάνη για τις εργασίες δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ το συνολικό όριο επιχορήγησης είναι 36.000 ευρώ. Για να καλυφθεί δαπάνη αυτού του ύψους, απαιτείται κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων με αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό. Για τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τεχνικός σύμβουλος, άδειες και έλεγχοι, προβλέπεται χωριστή χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν τόσο την επισκευή και την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων όσο και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας. Ενδεικτικά, μπορούν να επιδοτηθούν ανακατασκευές κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, νέα δάπεδα και εσωτερικές πόρτες.

Στις οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται, όπου προβλέπεται, σοβάδες, επιχρίσματα, χρωματισμοί και γυψοσανίδες. Επιλέξιμες μπορεί να είναι επίσης εργασίες σε στέγες και κεραμοσκεπές, η αντικατάσταση κουφωμάτων και άλλες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Προβλέπονται ακόμη παρεμβάσεις προσβασιμότητας για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία. Η περιγραφή μιας εργασίας σε αυτές τις κατηγορίες δεν αρκεί από μόνη της για να εγκριθεί η δαπάνη. Κάθε παρέμβαση πρέπει να προβλέπεται στον επίσημο οδηγό και να τηρεί τα τεχνικά όρια και τις διαδικασίες του προγράμματος.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια υπολογίζονται με βάση το φορολογικό έτος 2025 και αφορούν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό. Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν το οικογενειακό εισόδημα.

Στην πρώτη κατηγορία, το όριο είναι 18.000 ευρώ για άγαμο, 25.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά, 30.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί και 35.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί, το αντίστοιχο όριο είναι 28.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, το όριο είναι 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά, 40.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Για κάθε επιπλέον παιδί προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύουν ειδικά όρια.

Αν το εισόδημα του 2025 υπερβαίνει το σχετικό όριο, μπορεί να εξεταστεί η επιλεξιμότητα με βάση τον μέσο όρο των εισοδημάτων των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποια ακίνητα είναι επιλέξιμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κλειστές κατοικίες που παρέμειναν εκτός χρήσης το 2024 και το 2025, καθώς και κατοικίες που αποτελούν ήδη κύρια κατοικία. Για κλειστό ακίνητο, ο αιτών πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον σε ποσοστό 50%. Στις κατοικίες κύριας χρήσης μπορούν, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή ψιλοί κύριοι.

Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή άλλο προβλεπόμενο νομιμοποιητικό στοιχείο, να έχει έως 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και να βρίσκεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους προβλέπεται, υπό όρους και για ιδιοκατοίκηση, δυνατότητα ένταξης κατοικίας έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Εξαιρούνται ακίνητα εγγεγραμμένα στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και κατοικίες που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα εξοικονόμησης ή ανακαίνισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, με βάση τις εξαιρέσεις του οδηγού.

Οι υποχρεώσεις μετά την ανακαίνιση

Η επιδότηση συνοδεύεται από δεσμεύσεις διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το κλειστό ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία ή να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση, ανάλογα με τον σκοπό της αίτησης. Αν επιλεγεί η μίσθωση, προβλέπονται σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τρία χρόνια και απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης για την προβλεπόμενη πενταετία. Για ιδιοκατοίκηση, η κατοικία πρέπει να παραμείνει κύρια κατοικία για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Πριν από την αίτηση, είναι χρήσιμο ο ιδιοκτήτης να ελέγξει το εισόδημα, τα δικαιώματά του επί του ακινήτου, την επιφάνεια και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και την ενεργειακή του κατάταξη. Χρειάζεται επίσης να συνυπολογίσει ότι η πώληση ή μεταβίβαση μέσα στην περίοδο των δεσμεύσεων ενδέχεται να συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της δράσης. Η τελική επιλεξιμότητα και οι λεπτομέρειες των δαπανών καθορίζονται από τον επίσημο οδηγό του προγράμματος.