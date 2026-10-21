«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Ποιοι και πότε θα λάβουν επιδότηση έως 95% – Αναλυτικός οδηγός

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Αρχίζουν στο τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τον πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» με επιδοτήσεις έως 95%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στην δημοσιότητα δόθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της νέας Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν εγκαίρως για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης, ώστε να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, με την επαναφορά κλειστών κατοικιών σε χρήση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Παράλληλα, η Δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

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