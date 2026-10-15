Ανακαίνιση κατοικίας: Πώς θα επιλέξετε τον επαγγελματία – Τι λέει πολιτικός μηχανικός

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Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέξει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου τον επαγγελματία για την ανακαίνιση του σπιτιού του, στο πλαίσιο του προγράμματος « Ανακαίνιση Κατοικίας» ανέφερε ο πολιτικός μηχανικός, Γιάννης Ρέτζος μιλώντας στο Ertnews.

«Αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου στον επαγγελματία που θα επιλέξει να συνεργαστεί μαζί του για την ανακαίνιση κατοικίας είναι: να μην έχει φουσκωμένες προσφορές λόγω του προγράμματος, να έχει παρουσία ΑΦΜ, κατάστημα, μια ιστοσελίδα, αξιολογήσεις » τόνισε.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τη δεύτερη φάση του πρόγραμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» τα εξής:

1.Η προτεραιότητα

Η δεύτερη φάση της πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει σύντομα για τις αιτήσεις και θα δοθεί προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Σημειώνεται δε πως, έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, από τις οποίες οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες και οι 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους.

2. Τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι θα πρέπει στη δεύτερη φάση του προγράμματος να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ενδεικτικά κάποια από τα έγγραφα που θα ζητηθούν είναι τα εξής:

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης.

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου ή πολύτεκνου.

Πιστοποιητικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπου απαιτούνται.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών αποτελεί βασικό βήμα για την οριστικοποίηση της αίτησης και την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης.

3.Η καταβολή της επιδότησης

Το πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση της επιδότησης, που αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών .

. Το υπόλοιπο 40% θα δοθεί με την αποπληρωμή των εργασιών, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν αποπληρώσει μέσα σε 18 μήνες τις εργασίες .

4.Η επιδότηση

Η επιδότηση του προγράμματος φτάνει έως και τις 36.000 ευρώ, όπου το ανώτατο ποσό είναι τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

φτάνει έως και τις 36.000 ευρώ, όπου το ανώτατο ποσό είναι τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών και δίνεται σημαντική οικονομική διευκόλυνση στους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμιστούν κατοικίες που εξακολουθούν να είναι κλειστές αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη.

5.Κατοικίες: Τι ισχύει για όσες είναι ήδη σε χρήση

Σημειώνεται δε, πως η ένταξη στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες ανοιχτών κατοικιών θα γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους δικαιούχους που έχουν λάβει προέγκριση, καθώς θα μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα αλλά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.