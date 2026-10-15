Μασκ εναντίον Ζελένσκι: «Η σφαγή συνεχίζεται… Ήρθε η ώρα να φύγει»

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Ο Ίλον Μασκ ζήτησε για άλλη μία φορά την αποχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Προεδρία της Ουκρανίας. Και όλα αυτά την ώρα που το Κίεβο καταγγέλλει περιορισμούς στις αμερικανικές δορυφορικές υπηρεσίες, από τις οποίες εξαρτάται σημαντικό μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

«Η σφαγή συνεχίζεται… Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι», έγραψε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σε ανάρτησή του στο X, ασκώντας εκ νέου κριτική προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως υφίσταται περιορισμούς στη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίας του επικεφαλής της SpaceX, γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη δράση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου.

Ο Ίλον Μασκ απάντησε διαβεβαιώνοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του δικτύου οφείλεται στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην επιχείρησή του, την SpaceX.

Ο ίδιος έκανε τη διάκριση ανάμεσα στην υπηρεσία Starshield, που προορίζεται για τους στρατιωτικούς και χρησιμοποιείται από την Ουκρανία για τις επιχειρήσεις στο μέτωπο και την άμυνα, και τη Starlink, που προορίζεται για πολιτική χρήση.

Οι δύο υπηρεσίες αποτελούν μέρη του δορυφορικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί από την SpaceX.