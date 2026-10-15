Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη στην Εγνατία Οδό – 18χρονος μετέφερε 4 μετανάστες, τον έναν κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν έναν 18χρονο Πακιστανό, ο οποίος μετά από καταδίωξη στην Εγνατία Οδό, μετέφερε παράνομα τέσσερις Αφγανούς μετανάστες, έναν εκ των οποίων στο πορτμπαγκάζ. Οι μετανάστες είχαν καταβάλει 700 ευρώ ο καθένας σε κύκλωμα διακίνησης στην Τουρκία για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, μέσω του Έβρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Πακιστάν προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη στην Εγνατία Οδό, όπου εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα τέσσερις Αφγανούς, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ του οχήματος.
  • Ο νεαρός οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα, προσέκρουσε σε δύο περιπολικά και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση.
  • Οι τέσσερις Αφγανοί είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Έβρου, έχοντας καταβάλει από 700 ευρώ ο καθένας σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην Τουρκία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου υπηκόου Πακιστάν προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη στην Εγνατία Οδό, όπου εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα τέσσερις Αφγανούς, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10), όταν ο νεαρός οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε δύο περιπολικά.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου, ωστόσο ο 18χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψή του προέβαλε αντίσταση.

Είχαν καταβάλει 700 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τέσσερις Αφγανοί είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Έβρου.

Όπως ανέφεραν στις Αρχές, είχαν καταβάλει από 700 ευρώ ο καθένας σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην Τουρκία, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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